Мяч попал в руку Шешко в штрафной «МЮ» после удара Калверта-Льюина. Джиллетт не назначил пенальти в пользу «Лидса», ВАР не исправил решение арбитра

В ворота «Манчестер Юнайтед» не поставили пенальти за игру рукой.

Арбитр Джарред Джиллетт не назначил одиннадцатиметровый в пользу «Лидса» в игре с «МЮ».

«Лидс» принимает «Манчестер Юнайтед » (0:0, первый тайм) в 20-м туре АПЛ .

На 24-й минуте мяч попал в руку Беньямину Шешко в штрафной «МЮ» после удара Доминика Калверта-Льюина.

Игроки «Лидса » потребовали назначить пенальти. Однако главный судья не увидел нарушения правил, а ВАР не исправил его решение.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображение: скриншот трансляции матча