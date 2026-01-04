Мяч попал в руку Шешко в штрафной «МЮ» после удара Калверта-Льюина. Джиллетт не назначил пенальти в пользу «Лидса», ВАР не исправил решение арбитра
В ворота «Манчестер Юнайтед» не поставили пенальти за игру рукой.
Арбитр Джарред Джиллетт не назначил одиннадцатиметровый в пользу «Лидса» в игре с «МЮ».
«Лидс» принимает «Манчестер Юнайтед» (0:0, первый тайм) в 20-м туре АПЛ.
На 24-й минуте мяч попал в руку Беньямину Шешко в штрафной «МЮ» после удара Доминика Калверта-Льюина.
Игроки «Лидса» потребовали назначить пенальти. Однако главный судья не увидел нарушения правил, а ВАР не исправил его решение.
Изображение: скриншот трансляции матча
