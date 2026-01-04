Вячеслав Колосков: «У ФИФА есть основания лишить США ЧМ. Если предпримут попытку, Трамп отменит мундиаль вообще»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у ФИФА есть основания лишить США права проведения чемпионата мира из-за ситуации с Венесуэлой.
– Основания есть, но они этого не сделают.
– Почему?
– Они же с Израилем ничего не сделали, сколько бы не обращались другие федерации – так и здесь будет. В организацию чемпионата мира США уже вложили миллиарды.
Скорее всего, если предпримут попытку лишить их проведения, экстремальные санкции вынесут, Трамп пойдет и отменит мундиаль вообще, а ФИФА тогда обанкротится.
– Получается, слоган «спорт вне политики» окончательно утратил свою актуальность?
– Уже давно, как только началась инвентаризация олимпийского движения.
– Вы будете смотреть матчи чемпионата мира?
– Конечно, буду. Только пока не знаю, кто их будет транслировать, – сказал Колосков.