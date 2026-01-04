Вячеслав Колосков: «У ФИФА есть основания лишить США ЧМ. Если предпримут попытку, Трамп отменит мундиаль вообще»

Вячеслав Колосков: у ФИФА есть основания лишить США ЧМ.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у ФИФА есть основания лишить США права проведения чемпионата мира из-за ситуации с Венесуэлой.

– Основания есть, но они этого не сделают.

– Почему?

– Они же с Израилем ничего не сделали, сколько бы не обращались другие федерации – так и здесь будет. В организацию чемпионата мира США уже вложили миллиарды.

Скорее всего, если предпримут попытку лишить их проведения, экстремальные санкции вынесут, Трамп пойдет и отменит мундиаль вообще, а ФИФА тогда обанкротится.

– Получается, слоган «спорт вне политики» окончательно утратил свою актуальность?

– Уже давно, как только началась инвентаризация олимпийского движения.

– Вы будете смотреть матчи чемпионата мира?

– Конечно, буду. Только пока не знаю, кто их будет транслировать, – сказал Колосков.