Романцев о том, что у «Зенита» перебор классных игроков: «Семаку непросто, но у него большой опыт. У меня в «Спартаке» на позицию претендовали Цымбаларь, Безродный, Тихонов и Аленичев»

Романцев о том, что у «Зенита» перебор классных игроков: Семаку непросто.

Экс-тренер «Спартака » Олег Романцев высказался о составе «Зенита ».

– Ваш коллега и друг Валерий Газзаев одной из проблем «Зенита» назвал перебор в нем классных игроков. Приходилось ли вам сталкиваться с чем-то подобным и как тренеру вести себя в этой ситуации?

— Хоть и говорят, что много хороших игроков не бывает, но такое случается. Помнится, в какой-то момент в «Спартаке» на позицию левого полузащитника претендовали такие умельцы, как Цымбаларь, Безродный, Тихонов, Аленичев. Вот и приходилось ломать голову, кому отдать предпочтение.

Выручало лишь то, что ребята мне верили и знали: Романцев выберет того, кого считает на тот момент сильнейшим. Ведь для любого футболиста оказаться на лавке — удар. И если тот за это обижается на тренера, то с ним надо расставаться. А вот если обижается на самого себя — это личность!

Потому и приходилось разговаривать с каждым, объяснять причины, давать советы. А еще выручало то, что я хорошо знал каждого игрока, его характер. В этом плане Семаку , у которого много легионеров, непросто. Но у него за спиной большой опыт работы с ними. Хотя от постоянного напряжения это не спасает, – сказал Романцев.