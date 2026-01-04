«Барса» сомневается в трансфере Канселу. Флик предпочитает подписать центрального защитника (Marca)
«Барселона» пока не приняла решение о подписании Жоау Канселу.
Ранее сообщалось, что защитник «Аль-Хилаля» намерен дождаться предложения от каталонцев, за которых уже выступал ранее, в зимнее трансферное окно.
По данным Marca, в настоящее время клуб изучает возможность подписания защитника после травмы Андреаса Кристенсена. Главный тренер Ханси Флик предпочитает центрального защитника.
Канселу может играть на обоих флангах защиты, что предполагает, что в случае крайней необходимости Кунде мог бы располагаться в центре. Кроме того, приход португальца подтвердил бы, что Жерар Мартин будет играть левее, где он выступает в последние недели.
Кроме того, если Канселу хочет играть в «Барселоне», ему придется значительно снизить зарплату. В этом смысле у клуба есть четкие ограничения, потому что они могут использовать лишь 80% зарплаты Кристенсена.
«Барселона» не собирается торопиться с принятием решения. У клуба есть время до 14 января, чтобы отправить медицинское заключение Андреаса в Ла Лигу, что положит начало подписанию игрока на замену. Флик и Деку сначала хотят посмотреть, как команда выступит в Суперкубке Испании.