«Барса» сомневается в трансфере Канселу. Флик предпочитает подписать центрального защитника (Marca)

В «Барселоне» сомневаются в подписании Жоау Канселу.

«Барселона» пока не приняла решение о подписании Жоау Канселу .

Ранее сообщалось , что защитник «Аль-Хилаля» намерен дождаться предложения от каталонцев, за которых уже выступал ранее, в зимнее трансферное окно.

По данным Marca, в настоящее время клуб изучает возможность подписания защитника после травмы Андреаса Кристенсена . Главный тренер Ханси Флик предпочитает центрального защитника.

Канселу может играть на обоих флангах защиты, что предполагает, что в случае крайней необходимости Кунде мог бы располагаться в центре. Кроме того, приход португальца подтвердил бы, что Жерар Мартин будет играть левее, где он выступает в последние недели.

Кроме того, если Канселу хочет играть в «Барселоне», ему придется значительно снизить зарплату. В этом смысле у клуба есть четкие ограничения, потому что они могут использовать лишь 80% зарплаты Кристенсена.

«Барселона» не собирается торопиться с принятием решения. У клуба есть время до 14 января, чтобы отправить медицинское заключение Андреаса в Ла Лигу, что положит начало подписанию игрока на замену. Флик и Деку сначала хотят посмотреть, как команда выступит в Суперкубке Испании.