Рамос и возглавляемая им группа инвесторов предложат 400 млн евро за «Севилью». Предложение не подразумевает увеличения капитала команды, что может не устроить клуб

За «Севилью» предложат около 400 миллионов евро.

Группа инвесторов, включающая Серхио Рамоса, готова предложить около 400 миллионов евро за «Севилью».

Ранее стало известно , что бывший защитник «Реала » и сборной Испании Рамос присоединился к группе инвесторов, готовых выкупить акции «Севильи». Утверждалось, что футболист уже сделал акционерам официальное предложение о покупке клуба при поддержке крупной инвестиционной группы, доверившей ему руководство проектом. Рамос – воспитанник «Севильи». Он играл за клуб с 2004 по 2005 год, а также с 2023 по 2024-й.

Как сообщает Marca со ссылкой на The Athletic, Рамос не станет основным инвестором сделки, но возглавит работу над ней. В ней также примет участие американский фонд. Предложение будет заключаться в приобретении 100% уставного капитала «Севильи», но будет зависеть от конкретной оценки текущего долга компании в ожидании внешнего аудита.

По данным The Athletic, главный вопрос заключается в том, как будет оценена ссуда, предоставленная CVC Capital Partners большинству клубов Ла Лиги , включая «Севилью», в 2021 году, и будет ли она рассматриваться как задолженность. Клуб понимает, что этот совместный заем не является частью долга, но в противном случае он может повлиять на общую сумму предложения о покупке.

Одним из ключевых моментов предложения Рамоса и группы инвесторов будет то, что 400 млн пойдут на «корпоративную стоимость» клуба. То есть они не будут включать экономическое вливание за счет увеличения капитала, с помощью которой можно будет санировать счета, чтобы начать «с нуля».

Этот факт может стать препятствием в сделке, поскольку намерение «Севильи» о продаже заключается именно в восстановлении экономического потенциала, чтобы как можно скорее вернуться к спортивным успехам.