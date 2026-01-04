  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рамос и возглавляемая им группа инвесторов предложат 400 млн евро за «Севилью». Предложение не подразумевает увеличения капитала команды, что может не устроить клуб
4

Рамос и возглавляемая им группа инвесторов предложат 400 млн евро за «Севилью». Предложение не подразумевает увеличения капитала команды, что может не устроить клуб

За «Севилью» предложат около 400 миллионов евро.

Группа инвесторов, включающая Серхио Рамоса, готова предложить около 400 миллионов евро за «Севилью».

Ранее стало известно, что бывший защитник «Реала» и сборной Испании Рамос присоединился к группе инвесторов, готовых выкупить акции «Севильи». Утверждалось, что футболист уже сделал акционерам официальное предложение о покупке клуба при поддержке крупной инвестиционной группы, доверившей ему руководство проектом. Рамос – воспитанник «Севильи». Он играл за клуб с 2004 по 2005 год, а также с 2023 по 2024-й.

Как сообщает Marca со ссылкой на The Athletic, Рамос не станет основным инвестором сделки, но возглавит работу над ней. В ней также примет участие американский фонд. Предложение будет заключаться в приобретении 100% уставного капитала «Севильи», но будет зависеть от конкретной оценки текущего долга компании в ожидании внешнего аудита.

По данным The Athletic, главный вопрос заключается в том, как будет оценена ссуда, предоставленная CVC Capital Partners большинству клубов Ла Лиги, включая «Севилью», в 2021 году, и будет ли она рассматриваться как задолженность. Клуб понимает, что этот совместный заем не является частью долга, но в противном случае он может повлиять на общую сумму предложения о покупке.

Одним из ключевых моментов предложения Рамоса и группы инвесторов будет то, что 400 млн пойдут на «корпоративную стоимость» клуба. То есть они не будут включать экономическое вливание за счет увеличения капитала, с помощью которой можно будет санировать счета, чтобы начать «с нуля».

Этот факт может стать препятствием в сделке, поскольку намерение «Севильи» о продаже заключается именно в восстановлении экономического потенциала, чтобы как можно скорее вернуться к спортивным успехам.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
logoСевилья
деньги
logoСерхио Рамос
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Серхио Рамос купит «Севилью»?
3 января, 22:10
Рамос будет лицом крупнейшей заявки на покупку «Севильи». Воспитанник клуба совместно с группой инвесторов направил предложение акционерам
1 января, 21:24
Главные новости
Каррагер о Керкезе: «Никакого мыслительного процесса, словно слева в защите играет Нуньес. Он просто опускает голову и бежит. Нужно прибавлять»
вчера, 22:23
Валерий Непомнящий: «То, что раньше вытворял самый техничный игрок «Спартака», сейчас может любой 14-летний мальчишка из академии. Отношение к футболу серьезнее, чем раньше»
вчера, 22:14
«Ланс» выиграл 1-й круг чемпионата Франции. «ПСЖ» отстает на 1 очко, «Марсель» и «Лилль» – на 8
вчера, 22:10
Чемпионат Испании. «Реал» забил 5 голов «Бетису», «Атлетико» сыграл вничью с «Сосьедадом» Захаряна, «Севилья» разгромлена «Леванте»
вчера, 21:56
«Интер» выиграл 5 матчей Серии А подряд и лидирует в лиге. «Милан» отстает на 1 очко, «Наполи» – на 2, «Ювентус» и «Рома» – на 6
вчера, 21:47
Чемпионат Италии. «Интер» обыграл «Болонью», «Наполи» победил «Лацио», «Торино» разгромил «Верону»
вчера, 21:43
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Париж», «Марсель» уступил «Нанту»
вчера, 21:42
Райс о Дьокереше: «Без него «Арсенал» не был бы там, где он сейчас. Один из лучших нападающих мира»
вчера, 21:35
Джейми Каррагер: «Аморим не имеет права высказывать сомнения в тех, кто его назначил. Он недостаточно хорош для «МЮ» и едва ли достаточно компетентен для АПЛ»
вчера, 21:30
Кубок Африки. 1/8 финала. Камерун обыграл ЮАР, Марокко прошло Танзанию
вчера, 20:54
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки «Вест Хэма» считают Нуну необщительным и отстраненным и разочарованы тренировками и выбором состава. Боссы пока не хотят увольнять португальца, теряющего поддержку команды
вчера, 22:40
Гонсало Гарсия о хет-трике «Бетису»: «Особенный день, надеюсь, впереди еще больше голов и побед. Думаю, «Реал» смог обрести уверенность»
вчера, 22:34
Беппе Маротта: «Интеру» нужно усилить правый фланг в отсутствие Думфриса. Зарплату Канселу не может себе позволить ни один клуб Италии»
вчера, 22:07
У «Порту» 16 побед и ничья с «Бенфикой» Моуринью в 1-м круге чемпионата Португалии, общий счет – 36:4. Команда Фарьоли не пропустила в 13 из 17 игр и лидирует с 7-очковым отрывом от «Спортинга»
вчера, 21:57
«Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграли вничью – 1:1. Гедеш ответил на гол Серлота
вчера, 21:56
Дьяков об ударах США по Венесуэле: «ФИФА не применит санкций. Им все сходит с рук – двойные стандарты. Наших спортсменов отстраняют, а других нет»
вчера, 21:47
«ПСЖ» обыграл «Париж» (2:1) благодаря голам Дуэ и Дембеле
вчера, 21:44
«Интер» обыграл «Болонью» – 3:1. У Лаутаро гол и ассист Зелиньскому, Тюрам тоже забил
вчера, 21:43
У Лаутаро гол и ассист в матче с «Болоньей». Форвард «Интера» – лучший бомбардир Серии А и лидер по «гол+пас»
вчера, 21:18
Мостовой о том, поможет ли Карседо опыт работы в «Спартаке»: «Это не гарантия. Иногда кажется, что правильно тренируетесь, а в день матча – 0:3, ноги не бегут и голова не варит, хотя вчера в девятку клал»
вчера, 21:15