Райан Шерки: «У «Ман Сити» есть все, чтобы взять как можно больше трофеев. У нас сильная команда»

Шерки: у «Ман Сити» есть все, чтобы взять как можно больше трофеев.

Полузащитник «Манчестер Сити » Райан Шерки считает, что у команды есть все для завоевания трофеев.

«У нас есть все необходимое, чтобы выиграть как можно больше матчей и завоевать как можно больше трофеев. Мы знаем, что каждый матч уникален. Каждый матч – вызов. Но мы готовы.

У нас есть все необходимое, чтобы выиграть как можно больше матчей. Мы подходим к каждому матчу по-разному, но у нас есть сильная команда», – сказал Шерки.