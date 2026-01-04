Райан Шерки: «У «Ман Сити» есть все, чтобы взять как можно больше трофеев. У нас сильная команда»
Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки считает, что у команды есть все для завоевания трофеев.
«У нас есть все необходимое, чтобы выиграть как можно больше матчей и завоевать как можно больше трофеев. Мы знаем, что каждый матч уникален. Каждый матч – вызов. Но мы готовы.
У нас есть все необходимое, чтобы выиграть как можно больше матчей. Мы подходим к каждому матчу по-разному, но у нас есть сильная команда», – сказал Шерки.
Источник: сайт «Манчестер Сити»
