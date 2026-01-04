Депутат Свищев о «Химках»: «Финансовая ситуация не разрешилась. Если имущество клуба будут распродавать, оно не покроет и мизерной доли долгов перед сотрудниками»

Депутат Свищев: продажа имущества «Химок» не покроет долги перед сотрудниками.

Бывшие сотрудники «Химок» так и не получили всех полагающихся им выплат.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .

«Мы проводили встречу с болельщиками и управляющим. Неприятная история. И после встречи у меня остался осадок, мы ничего не могли ребятам предложить.

Мы написали письма в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру. Но финансовая ситуация не разрешилась никак, и то имущество, которое у клуба есть, когда его будут распродавать, оно не покроет и мизерной доли долгов перед сотрудниками», – сказал депутат Свищев.

Напомним, Арбитражный суд Московской области признал «Химки » банкротом. Клуб объявил о приостановке деятельности 18 июня.

На балансе «Химок» более 10 позиций имущества – светодиодный спортивный периметр за 6 млн рублей, 2 скамейки для запасных, 2 дефибриллятора. На счетах – 634 957 рублей («РБ Спорт»)