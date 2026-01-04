Максим Деменко: «Соболев – ошибка «Зенита», он не прижился в клубе. Старается, пытается, но лучшее время у него было в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мыслями о будущем форварда Александра Соболева .

«Соболев – это ошибка «Зенита ». Да, российский футболист, но он не прижился в клубе. Старается, пытается, но лучшее время у него было в «Спартаке». Ему лучше было остаться.

Абсолютно не удивлюсь, если Соболев зимой уйдет из «Зенита». Там достаточная конкуренция – Кассьерра, Лусиано, да и Луиса Энрике можно поставить в центр нападения. Вариантов там хватает», – сказал Деменко.

В этом сезоне Соболев провел 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи.