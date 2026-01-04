Гаврилов о «Спартаке»: «Весной можно отыграть отставание от «Краснодара», еще ничего не потеряно. Надо наиграть связи, сейчас у них – лебедь, рак и щука»
Гаврилов о «Спартаке»: еще можно отыграть отставание от «Краснодара» весной.
Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что красно-белые еще не потеряли шансы на чемпионство.
После 18 туров Мир РПЛ московский клуб занимает 6-е место с 29 очками, отставая от лидирующего в таблице «Краснодара» на 11 баллов.
«Если «Спартак» будет играть стабильно весной, то можно отыграть отставание от «Краснодара». Еще ничего не потеряно. «Краснодар» должен терять очки, пару-тройку матчей не выиграет – вот и очки.
«Спартаку» же надо наиграть связи, потому что сейчас у них – лебедь, рак и щука. Как только связи наладятся, то должно пойти. К новому тренеру, наверняка, и новые футболисты придут», – сказал Гаврилов.
