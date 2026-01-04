  • Спортс
  • Непомнящий о сборной Камеруна: «Я был готов работать бесплатно, это было почетно. Получал 700 долларов, даже на машину не заработал. Там была желтая лихорадка, жена подорвала здоровье»
Непомнящий о сборной Камеруна: «Я был готов работать бесплатно, это было почетно. Получал 700 долларов, даже на машину не заработал. Там была желтая лихорадка, жена подорвала здоровье»

Валерий Непомнящий вспомнил о работе в сборной Камеруна. 

Российский тренер возглавлял африканскую сборную с 1988 по 1990 год и вывел ее в четвертьфинал чемпионата мира.

– Как у вас возникло предложение от сборной Камеруна?

– Я начал работать тренером в октябре 1968 года, а сборная Камеруна была в ноябре 1988-го. Значит, я к этому времени уже двадцать лет трудился. До этого я был постоянным тренером сборной Туркменистана на протяжении шести лет подряд. У меня был богатый, достаточно серьезный тренерский стаж. Другое дело, что я не работал ни за границей, ни в высшем дивизионе СССР.

В советское время в Африку командировали специалистов для оказания помощи развивающимся странам. Очень много советских тренеров работало там, особенно в Северной Африке. На два года отправляли. И не только в футболе – касалось всех видов. Советский Союз развивал спорт на африканском континенте.

Я попал в число тех, кого таким образом туда откомандировали. При этом сборная Камеруна уже в то время была серьезной командой, обладателем Кубка Африки. В 1982 году на чемпионате мира в Испании они вполне успешно играли в группе с Италией, Польшей и Перу. Не проиграли ни одного матча.

– Как близкие ваши воспринимали, что вы переезжаете в Африку?

– Так это было очень почетно. Я не лукавлю, когда говорю: если бы мне там не платили, я готов был бесплатно поработать со сборной Камеруна. Такой вызов! Очень интересно со всех сторон, хотя и не очень много заработал. Обычно после того, как люди поработают два года, покупают какие-то автомобили. Я даже на машину в Камеруне не заработал, честно говоря. Получал по контракту 700 долларов, хотя у меня контракт был на 1500. Еще 50% зарплаты, когда я работал в футбольной школе молодежи, откладывалось на депозит в банке.

– Не было страха, что не справитесь? Язык другой, кухня, менталитет.

– Страха, может, и не было, но тревога была сильная, конечно. Там была желтая лихорадка, много болели люди. Особенно это трудно оказалось для жены, там она и подорвала здоровье.

Камерунцев тогда называли африканскими бразильцами – технари, хорошая команда. Ко мне отношение было там не совсем простое. Более того, даже когда мы завоевали путевку в финальную часть ЧМ-1990, стоял вопрос, чтобы меня заменить французским специалистом. Потому что уже был подобный опыт: в 1982 году, когда они получили право играть на чемпионате мира в Испании, с ними работал тренер поляк, а потом его заменили на француза. И со мной тоже стоял такой вопрос. Но отстоял министр молодежи и спорта. Сказал: «Нет, мы с ним до конца пойдем». Уже тогда как-то я, наверное, себя проявил.

– Что значила для вас та игра против СССР на ЧМ-1990?

– Для меня это был вызов. Я профессионал, никаких сомнений не было, что нужно играть изо всех сил. Никто ко мне не обращался – ни из федерации футбола, ни откуда.

Наоборот: получилось так, что я объявил состав и сделал четыре изменения перед этой игрой. Дело дошло до президента Камеруна. Мне позвонили и сказали, чтобы я ни в коем случае не менял оптимальный состав, потому что общественное мнение будет не очень хорошим – дескать, тренер специально ослабил команду, чтобы сыграть со сборной СССР.

Если бы не это, может быть, мы бы по-другому сыграли. Я действительно хотел дать отдохнуть некоторым ребятам. Пришлось их выпускать, потом менять. Я настроен был на этот матч с особенным вдохновением. Хотел победить, конечно, но сборная СССР была явно сильнее нас (4:0), – рассказал Непомнящий.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
