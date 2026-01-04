Карвахаль – в заявке «Реала» на матч с «Бетисом». Защитник не играл с октября

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль включен в заявку на игру с «Бетисом».

За «Реал» в этом матче могут сыграть Куртуа, Лунин, Местре, Карвахаль, Алаба, Асенсио, Каррерас, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди, Хименес, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Гюлер, Себальос, Тиаго, Винисиус, Родриго, Гонсало, Мастантуоно.

Карвахаль не играл с 26 октября, когда получил травму в игре с «Барселоной».