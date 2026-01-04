«Интер» может отозвать Аслани из аренды в «Торино» раньше срока. Хавбек отправится в новую аренду в январе
Аслани может вернуться в «Интер» из «Торино» для новой аренды.
«Интер» может отозвать Кристьяна Аслани из аренды в «Торино».
Полузащитник сборной Албании был арендован туринским клубом в августе до конца сезона с правом выкупа. Сообщалось, что аренда 23-летнего игрока стоила 1,5 млн евро, выкуп – 12 млн.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, планируется, что в январе футболист отправится в новую аренду, поскольку он больше не является ключевым игроком «Торино». Решение будет принято в ближайшее время.
В этом сезоне Аслани сыграл 15 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости