Мостовой о том, какой российский клуб купить арабам: «Тот, где тренером будет Мостовой. Плевать, какую команду. Заплатили бы бабульки – и все!»
Мостовой: арабским шейхам надо купить ту команду, где я буду тренером.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой пошутил, что арабам стоит купить ту команду из России, где он будет тренером.
«Какую команду из России посоветовал бы купить арабам? Давайте я с юмором отвечу: ту команду, в которой будет Александр Мостовой (смеется). Хоть каким-нибудь тренером. Понимаете, да? Плевать, какую команду. Заплатили бы бабульки – и все! (смеется) А если серьезно, то я не знаю», – сказал Мостовой.
Ранее появилась информация о том, что фонд No Limits Sports из ОАЭ изучают возможность купить команду из PARI Первой лиги или Мир РПЛ. Один из президентов фонда Вадим Андреев сообщил Ивану Карпову, что в числе рассматриваемых команд – «Ротор».
