  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тимур Гурцкая: «Зенит» случайно выиграл позапрошлый чемпионат и не факт, что выиграет этот. Приход сильного тренера вернет ситуацию на свои места»
90

Тимур Гурцкая: «Зенит» случайно выиграл позапрошлый чемпионат и не факт, что выиграет этот. Приход сильного тренера вернет ситуацию на свои места»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая назвал результаты «Зенита» главным провалом 2025 года в российском футболе.

– Они случайно выиграли позапрошлый чемпионат, проиграли прошлый, и не факт, что выиграют этот. И то, в какой борьбе они все это ведут, не говорит, что конкуренты поднялись. Это «Зенит» спустился на две лестницы вниз. Приход сильного тренера вернет ситуацию на свои места.

– Так это провал года или нет?

– Провал года, конечно. Они из-за этого летоисчисление поменяли.

– То, что Александр Медведев больше не руководит клубом – это наказание за такой результат или почетная пенсия?

– Почетная пенсия была изначально, что он вообще занимается спортом. Мы знаем, из какого гигантского бизнеса он пришел. И, наверное, он сам был не очень доволен, что «Зенит» не стал чемпионом, – сказал Гурцкая.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
Тимур Гурцкая
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» готов купить форварда Педро Абреу у «Фламенго», если продаст одного из легионеров зимой (Legalbet)
вчера, 11:21
Мостовой назвал лучших игроков 2025 года в РПЛ: «Кордоба, Батраков и Сперцян. Туда же можно отнести Глушенкова, Вендела, Маркиньоса и Даку»
вчера, 10:45
Канищев об игроке года в «Зените»: «Вендел! На нем все держится, это самый необходимый футболист команды. Сложно выделить кого-то еще»
вчера, 10:44
Главные новости
Каррагер о Керкезе: «Никакого мыслительного процесса, словно слева в защите играет Нуньес. Он просто опускает голову и бежит. Нужно прибавлять»
вчера, 22:23
Валерий Непомнящий: «То, что раньше вытворял самый техничный игрок «Спартака», сейчас может любой 14-летний мальчишка из академии. Отношение к футболу серьезнее, чем раньше»
вчера, 22:14
«Ланс» выиграл 1-й круг чемпионата Франции. «ПСЖ» отстает на 1 очко, «Марсель» и «Лилль» – на 8
вчера, 22:10
Чемпионат Испании. «Реал» забил 5 голов «Бетису», «Атлетико» сыграл вничью с «Сосьедадом» Захаряна, «Севилья» разгромлена «Леванте»
вчера, 21:56
«Интер» выиграл 5 матчей Серии А подряд и лидирует в лиге. «Милан» отстает на 1 очко, «Наполи» – на 2, «Ювентус» и «Рома» – на 6
вчера, 21:47
Чемпионат Италии. «Интер» обыграл «Болонью», «Наполи» победил «Лацио», «Торино» разгромил «Верону»
вчера, 21:43
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Париж», «Марсель» уступил «Нанту»
вчера, 21:42
Райс о Дьокереше: «Без него «Арсенал» не был бы там, где он сейчас. Один из лучших нападающих мира»
вчера, 21:35
Джейми Каррагер: «Аморим не имеет права высказывать сомнения в тех, кто его назначил. Он недостаточно хорош для «МЮ» и едва ли достаточно компетентен для АПЛ»
вчера, 21:30
Кубок Африки. 1/8 финала. Камерун обыграл ЮАР, Марокко прошло Танзанию
вчера, 20:54
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки «Вест Хэма» считают Нуну необщительным и отстраненным и разочарованы тренировками и выбором состава. Боссы пока не хотят увольнять португальца, теряющего поддержку команды
вчера, 22:40
Гонсало Гарсия о хет-трике «Бетису»: «Особенный день, надеюсь, впереди еще больше голов и побед. Думаю, «Реал» смог обрести уверенность»
вчера, 22:34
Беппе Маротта: «Интеру» нужно усилить правый фланг в отсутствие Думфриса. Зарплату Канселу не может себе позволить ни один клуб Италии»
вчера, 22:07
У «Порту» 16 побед и ничья с «Бенфикой» Моуринью в 1-м круге чемпионата Португалии, общий счет – 36:4. Команда Фарьоли не пропустила в 13 из 17 игр и лидирует с 7-очковым отрывом от «Спортинга»
вчера, 21:57
«Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграли вничью – 1:1. Гедеш ответил на гол Серлота
вчера, 21:56
Дьяков об ударах США по Венесуэле: «ФИФА не применит санкций. Им все сходит с рук – двойные стандарты. Наших спортсменов отстраняют, а других нет»
вчера, 21:47
«ПСЖ» обыграл «Париж» (2:1) благодаря голам Дуэ и Дембеле
вчера, 21:44
«Интер» обыграл «Болонью» – 3:1. У Лаутаро гол и ассист Зелиньскому, Тюрам тоже забил
вчера, 21:43
У Лаутаро гол и ассист в матче с «Болоньей». Форвард «Интера» – лучший бомбардир Серии А и лидер по «гол+пас»
вчера, 21:18
Мостовой о том, поможет ли Карседо опыт работы в «Спартаке»: «Это не гарантия. Иногда кажется, что правильно тренируетесь, а в день матча – 0:3, ноги не бегут и голова не варит, хотя вчера в девятку клал»
вчера, 21:15