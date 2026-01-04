«Галатасарай» готов заплатить «Интеру» 35 млн евро за Фраттези – аренда с обязательством выкупа (Джанлука Ди Марцио)
«Галатасарай» намерен подписать Фраттези из «Интера».
«Галатасарай» готов потратить до 35 миллионов евро на полузащитника «Интера» Давиде Фраттези.
Турецкий клуб очень заинтересован в подписании итальянца. Ранее Tuttosport сообщал, что футболист отказал «Фенербахче» и предпочитает перейти в «Ювентус».
Турки рассматривают вариант аренды с обязательством выкупа, что очень ценно для «нерадзурри», поскольку они хотят продать игрока с гарантией, а не на основании выполнения определенных условий.
По данным Ди Марцио, Фраттези не закрыл дверь для сделки, новости ожидаются в ближайшие часы.
