«Галатасарай» готов заплатить «Интеру» 35 млн евро за Фраттези – аренда с обязательством выкупа (Джанлука Ди Марцио)

«Галатасарай» намерен подписать Фраттези из «Интера».

«Галатасарай » готов потратить до 35 миллионов евро на полузащитника «Интера » Давиде Фраттези .

Турецкий клуб очень заинтересован в подписании итальянца. Ранее Tuttosport сообщал , что футболист отказал «Фенербахче» и предпочитает перейти в «Ювентус».

Турки рассматривают вариант аренды с обязательством выкупа, что очень ценно для «нерадзурри», поскольку они хотят продать игрока с гарантией, а не на основании выполнения определенных условий.

По данным Ди Марцио, Фраттези не закрыл дверь для сделки, новости ожидаются в ближайшие часы.