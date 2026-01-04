  • Спортс
  • «Зенит» готов купить форварда Педро Абреу у «Фламенго», если продаст одного из легионеров зимой (Legalbet)
«Зенит» готов купить форварда Педро Абреу у «Фламенго», если продаст одного из легионеров зимой (Legalbet)

«Зенит» вернулся к кандидатуре Педро Абреу.

«Зенит» размышляет над приобретением нападающего «Фламенго» Педро Абреу.

Как сообщает Legalbet, сине-бело-голубые готовы купить 28-летнего игрока только в том случае, если смогут зимой расстаться с одним из своих легионеров.

Клуб не планирует согласовывать дорогостоящий трансфер в условиях ужесточения лимита на легионеров и будет работать над переходом Абреу только в случае освобождении места под него.

«Зенит» следит за форвардом с 2022 года и уже несколько раз пытался подписать бразильца. При этом петербуржцев настораживает, что нападающий не смог показать себя в Европе, когда выступал за «Фиорентину» (2019-2020) на правах аренды. В четырех матчах Серии А бразилец не отметился результативными действиями.

В прошедшем сезоне нападающий забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 21 встрече чемпионата Бразилии.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
возможные трансферы
лимит на легионеров
