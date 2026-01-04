Депутат Свищев: «Не думаю, что США лишат чемпионата мира. Им разрешено то, что не дозволено другим»

Депутат Свищев: США не лишат ЧМ, им разрешено то, что не дозволено другим.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев не думает, что у США заберут ЧМ-2026 .

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил об ударе по Венесуэле, президент государства Николас Мадуро был схвачен и вывезен из страны.

«Не думаю, что США лишат чемпионата мира. Им разрешено то, что не дозволено другим.

Хотя мы слышим мнения некоторых стран о неприятии того, что было совершено. Но многие просто воздержались от каких‑либо комментариев.

Конечно, все будет зависеть от дальнейшего развития событий. Может быть, кто‑то будет бойкотировать чемпионат мира в США, но это вряд ли», – сказал Свищев.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.