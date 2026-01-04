Директор «Брайтона» о Балеба: «Звонков от «МЮ» не поступало. Не планируем продавать Карлоса, это важный игрок для команды»
Директор «Брайтона» о Балеба: не планируем его продажу, никто из «МЮ» не звонил.
Председатель правления «Брайтона» Пол Барбер заявил, что клуб не планирует продавать Карлоса Балеба.
22-летний полузащитник сборной Камеруна считается одной из основных трансферных целей «МЮ».
«Никаких звонков с «Олд Траффорд» и от кого-либо, связанного с «Манчестер Юнайтед», не поступало.
У нас нет планов или желания продавать Карлоса в это трансферное окно или в будущем.
Мы знаем, что он талантливый игрок, и у него много вариантов в будущем. Но сейчас он важный игрок для нас во второй половине сезона, и мы с нетерпением ждем его возвращения с Кубка Африки», – сказал Барбер.
По данным talkSPORT, «чайки» рассчитывают получить за Балеба больше 115 миллионов фунтов, которые «Челси» заплатил за Мойсеса Кайседо, когда решат продать камерунца.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: talkSPORT
