Экс-судья Фернандес о падении Педри в штрафной «Эспаньола»: «Контакта недостаточно для назначения пенальти. Эль-Хилали слегка его задел»
Фернандес о падении Педри с «Эспаньолом»: контакта недостаточно для пенальти.
Бывший арбитр Павел Фернандес не считает, что «Барселона» заслужила пенальти из-за падения Педри в штрафной «Эспаньола».
Хавбек «Барсы» упал после контакта с защитником «Эспаньола» Омаром Эль-Хилали на 72-й минуте матча Ла Лиги (2:0).
Педри готовился нанести удар из центра штрафной после передачи Ламина Ямаля, но был сбит после подката сзади. Эль-Хилали не попал по мячу в том эпизоде. Игроку «блауграны» потребовалась медицинская помощь после удара. При этом главный судья Виктор Гарсия Вердура оставил эпизод без внимания.
«Омар Эль-Хилали, пытаясь заблокировать удар, слегка задел Педри.
Контакта недостаточно для назначения пенальти», – написал Фернандес в своем аккаунте в X.
