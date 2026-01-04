Экс-судья Фернандес о падении Педри в штрафной «Эспаньола»: «Контакта недостаточно для назначения пенальти. Эль-Хилали слегка его задел»

Фернандес о падении Педри с «Эспаньолом»: контакта недостаточно для пенальти.

Бывший арбитр Павел Фернандес не считает, что «Барселона » заслужила пенальти из-за падения Педри в штрафной «Эспаньола».

Хавбек «Барсы» упал после контакта с защитником «Эспаньола » Омаром Эль-Хилали на 72-й минуте матча Ла Лиги (2:0).

Педри готовился нанести удар из центра штрафной после передачи Ламина Ямаля, но был сбит после подката сзади. Эль-Хилали не попал по мячу в том эпизоде. Игроку «блауграны» потребовалась медицинская помощь после удара. При этом главный судья Виктор Гарсия Вердура оставил эпизод без внимания.

«Омар Эль-Хилали, пытаясь заблокировать удар, слегка задел Педри.

Контакта недостаточно для назначения пенальти», – написал Фернандес в своем аккаунте в X.

Изображение: кадр из трансляции Movistar