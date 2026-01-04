Мостовой назвал лучших игроков 2025 года в РПЛ: «Кордоба, Батраков и Сперцян. Туда же можно отнести Глушенкова, Вендела, Маркиньоса и Даку»
Мостовой назвал лучших игроков 2025 года в РПЛ: Кордоба, Батраков и Сперцян.
Бывший полузащитник сборной России назвал лучших игроков Мир РПЛ в 2025 году.
«Лучшие игроки 2025 года в РПЛ – однозначно Кордоба, Батраков и Сперцян. Туда же можно отнести Глушенкова, Вендела, Маркиньоса и Даку», – сказал Мостовой.
После завершения первой части сезона в РПЛ лучший бомбардир – полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, забивший 11 голов. Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян – лучший ассистент РПЛ с 12 передачами.
