Мостовой назвал лучших игроков 2025 года в РПЛ: «Кордоба, Батраков и Сперцян. Туда же можно отнести Глушенкова, Вендела, Маркиньоса и Даку»

Мостовой назвал лучших игроков 2025 года в РПЛ: Кордоба, Батраков и Сперцян.

Бывший полузащитник сборной России назвал лучших игроков Мир РПЛ в 2025 году.

«Лучшие игроки 2025 года в РПЛ – однозначно Кордоба , Батраков и Сперцян. Туда же можно отнести Глушенкова , Вендела , Маркиньоса и Даку», – сказал Мостовой .

После завершения первой части сезона в РПЛ лучший бомбардир – полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, забивший 11 голов. Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян – лучший ассистент РПЛ с 12 передачами.