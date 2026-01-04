Канищев об игроке года в «Зените»: «Вендел! На нем все держится, это самый необходимый футболист команды. Сложно выделить кого-то еще»

Канищев: Вендел – лучший игрок, на нем все держится в «Зените».

Бывший полузащитник «Зенита » Александр Канищев ответил на вопрос, кто был лучшим игроком петербургской команды в 2025 году.

«Однозначно это Вендел ! На нем все держится в «Зените».

Это лучший и самый необходимый игрок команды. Больше сложно кого-то выделить», – заявил Канищев.

В нынешнем сезоне бразильский хавбек провел 16 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметился голом и тремя результативными передачами.