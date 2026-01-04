  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Олег Романцев: «Говорят, футболисты «Зенита» устали от побед. Как можно устать получать премиальные?»
16

Олег Романцев: «Говорят, футболисты «Зенита» устали от побед. Как можно устать получать премиальные?»

Романцев: игроки «Зенита» устали от побед? Как можно устать от премиальных?.

Бывший тренер «Спартака» и сборной России не понимает высказываний об усталости игроков «Зенита».

– Недавно узнал, что одной из проблем нынешнего «Зенита» называют «усталость южноамериканских легионеров от требований и творческих задумок Семака». А потому команде нужна свежая кровь. Согласны ли вы с таким мнением и случалось ли самому сталкиваться с подобной ситуацией?

– Мне не очень понятно, о какой усталости идет речь – физической, психологической, а может, ностальгической? Еще есть те, кто с умным видом говорит, что, мол, «игроки «Зенита» устали от побед». Даже в голове такое не укладывается – как можно устать получать премиальные? Ведь взрослые мужики отправились с другого конца Земли в незнакомую страну не для того, чтобы сходить в Эрмитаж, а чтобы зарабатывать! Дальше, как говорится, без комментариев.

Вот почему помочь вам раскрыть секрет этой таинственной усталости я вряд ли смогу. Скорее всего, ее причины может определить только тренер. Думаю, за шесть подряд победных сезонов у Семака накопился достаточный опыт работы с таким количеством легионеров, что он знает, как поступать даже в подобных необъяснимых ситуациях.

«Спартак» тоже побеждал несколько сезонов кряду. Но проблем с усталостью, появившейся от моих «требований и творческих задумок», никогда в команде не возникало. Может, потому что иностранцев в ней было поменьше. Хотя непростые моменты, конечно, случались.

Что касается «свежей крови», то обновление состава – процесс рабочий. Но, опять же, его запуск определяется только главным тренером. И Семак знает, что здесь требуется. А капризы дорогих легионеров – дело не новое. Месяц назад мы уже обсуждали фокусы звездного бразильца из мадридского «Реала», Винисиуса. И тогда я полностью принял сторону тренера Хаби Алонсо. Ведь в клубах, которые живут в режиме максимальных задач, тренер постоянно находится под прессом запредельного давления и не имеет права даже на малейшее проявление слабости.

Я это проходил. И выдерживал только благодаря моим ребятам. Спасибо вам, родные! – сказал Романцев.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoОлег Романцев
logoСергей Семак
logoСпорт-Экспресс
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Романцев о симуляциях в РПЛ: «Пришедшее к нам из Европы кривлянье расцвело пышным цветом. Большая футбольная подлость, коверкающая и убивающая игру»
вчера, 09:48
«Спартак» поздравил Романцева с 72-летием: «У самого титулованного тренера в истории клуба праздник. Всегда ждем в родных стенах»
вчера, 08:15
Станкович возглавил «Црвену Звезду». А вспомните клубы тренеров сразу после «Спартака»?
3 января, 08:15
Главные новости
Каррагер о Керкезе: «Никакого мыслительного процесса, словно слева в защите играет Нуньес. Он просто опускает голову и бежит. Нужно прибавлять»
вчера, 22:23
Валерий Непомнящий: «То, что раньше вытворял самый техничный игрок «Спартака», сейчас может любой 14-летний мальчишка из академии. Отношение к футболу серьезнее, чем раньше»
вчера, 22:14
«Ланс» выиграл 1-й круг чемпионата Франции. «ПСЖ» отстает на 1 очко, «Марсель» и «Лилль» – на 8
вчера, 22:10
Чемпионат Испании. «Реал» забил 5 голов «Бетису», «Атлетико» сыграл вничью с «Сосьедадом» Захаряна, «Севилья» разгромлена «Леванте»
вчера, 21:56
«Интер» выиграл 5 матчей Серии А подряд и лидирует в лиге. «Милан» отстает на 1 очко, «Наполи» – на 2, «Ювентус» и «Рома» – на 6
вчера, 21:47
Чемпионат Италии. «Интер» обыграл «Болонью», «Наполи» победил «Лацио», «Торино» разгромил «Верону»
вчера, 21:43
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Париж», «Марсель» уступил «Нанту»
вчера, 21:42
Райс о Дьокереше: «Без него «Арсенал» не был бы там, где он сейчас. Один из лучших нападающих мира»
вчера, 21:35
Джейми Каррагер: «Аморим не имеет права высказывать сомнения в тех, кто его назначил. Он недостаточно хорош для «МЮ» и едва ли достаточно компетентен для АПЛ»
вчера, 21:30
Кубок Африки. 1/8 финала. Камерун обыграл ЮАР, Марокко прошло Танзанию
вчера, 20:54
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки «Вест Хэма» считают Нуну необщительным и отстраненным и разочарованы тренировками и выбором состава. Боссы пока не хотят увольнять португальца, теряющего поддержку команды
вчера, 22:40
Гонсало Гарсия о хет-трике «Бетису»: «Особенный день, надеюсь, впереди еще больше голов и побед. Думаю, «Реал» смог обрести уверенность»
вчера, 22:34
Беппе Маротта: «Интеру» нужно усилить правый фланг в отсутствие Думфриса. Зарплату Канселу не может себе позволить ни один клуб Италии»
вчера, 22:07
У «Порту» 16 побед и ничья с «Бенфикой» Моуринью в 1-м круге чемпионата Португалии, общий счет – 36:4. Команда Фарьоли не пропустила в 13 из 17 игр и лидирует с 7-очковым отрывом от «Спортинга»
вчера, 21:57
«Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграли вничью – 1:1. Гедеш ответил на гол Серлота
вчера, 21:56
Дьяков об ударах США по Венесуэле: «ФИФА не применит санкций. Им все сходит с рук – двойные стандарты. Наших спортсменов отстраняют, а других нет»
вчера, 21:47
«ПСЖ» обыграл «Париж» (2:1) благодаря голам Дуэ и Дембеле
вчера, 21:44
«Интер» обыграл «Болонью» – 3:1. У Лаутаро гол и ассист Зелиньскому, Тюрам тоже забил
вчера, 21:43
У Лаутаро гол и ассист в матче с «Болоньей». Форвард «Интера» – лучший бомбардир Серии А и лидер по «гол+пас»
вчера, 21:18
Мостовой о том, поможет ли Карседо опыт работы в «Спартаке»: «Это не гарантия. Иногда кажется, что правильно тренируетесь, а в день матча – 0:3, ноги не бегут и голова не варит, хотя вчера в девятку клал»
вчера, 21:15