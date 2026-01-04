Олег Романцев: «Говорят, футболисты «Зенита» устали от побед. Как можно устать получать премиальные?»

Романцев: игроки «Зенита» устали от побед? Как можно устать от премиальных?.

Бывший тренер «Спартака» и сборной России не понимает высказываний об усталости игроков «Зенита».

– Недавно узнал, что одной из проблем нынешнего «Зенита» называют «усталость южноамериканских легионеров от требований и творческих задумок Семака». А потому команде нужна свежая кровь. Согласны ли вы с таким мнением и случалось ли самому сталкиваться с подобной ситуацией?

– Мне не очень понятно, о какой усталости идет речь – физической, психологической, а может, ностальгической? Еще есть те, кто с умным видом говорит, что, мол, «игроки «Зенита» устали от побед». Даже в голове такое не укладывается – как можно устать получать премиальные? Ведь взрослые мужики отправились с другого конца Земли в незнакомую страну не для того, чтобы сходить в Эрмитаж, а чтобы зарабатывать! Дальше, как говорится, без комментариев.

Вот почему помочь вам раскрыть секрет этой таинственной усталости я вряд ли смогу. Скорее всего, ее причины может определить только тренер. Думаю, за шесть подряд победных сезонов у Семака накопился достаточный опыт работы с таким количеством легионеров, что он знает, как поступать даже в подобных необъяснимых ситуациях.

«Спартак» тоже побеждал несколько сезонов кряду. Но проблем с усталостью, появившейся от моих «требований и творческих задумок», никогда в команде не возникало. Может, потому что иностранцев в ней было поменьше. Хотя непростые моменты, конечно, случались.

Что касается «свежей крови», то обновление состава – процесс рабочий. Но, опять же, его запуск определяется только главным тренером. И Семак знает, что здесь требуется. А капризы дорогих легионеров – дело не новое. Месяц назад мы уже обсуждали фокусы звездного бразильца из мадридского «Реала», Винисиуса. И тогда я полностью принял сторону тренера Хаби Алонсо. Ведь в клубах, которые живут в режиме максимальных задач, тренер постоянно находится под прессом запредельного давления и не имеет права даже на малейшее проявление слабости.

Я это проходил. И выдерживал только благодаря моим ребятам. Спасибо вам, родные! – сказал Романцев.