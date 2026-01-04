Гурцкая об антигерое года: «Тот, кто все развалил в «Динамо». Команда, которая могла бы войти в пул топовых, топ только на бумаге»

Гурцкая: антигерой года – тот, кто все развалил в «Динамо», это не топ-команда.

Агент Тимур Гурцкая назвал лучшего менеджера и антигероя года в российском футболе.

«Менеджер года – банально, он не совсем менеджер, Галицкий . Но то, что делает он и его помощники – они сделали большую работу.

Кто антигерой года? Тот, кто все развалил в «Динамо ». Команда, которая могла бы войти в пул топовых команд, топ только на бумаге», – сказал Гурцкая.

По итогам сезона-2024/2025 «Краснодар » впервые в своей истории стал чемпионом России, прервав серию «Зенита», который завоевывал титул шесть лет подряд.

«Динамо» на данный момент занимает 10-е место в Мир РПЛ с 21 очком. В ноябре команду покинул Валерий Карпин , главный тренером до конца текущего сезона назначен Ролан Гусев.