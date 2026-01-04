Гурцкая об антигерое года: «Тот, кто все развалил в «Динамо». Команда, которая могла бы войти в пул топовых, топ только на бумаге»
Гурцкая: антигерой года – тот, кто все развалил в «Динамо», это не топ-команда.
Агент Тимур Гурцкая назвал лучшего менеджера и антигероя года в российском футболе.
«Менеджер года – банально, он не совсем менеджер, Галицкий. Но то, что делает он и его помощники – они сделали большую работу.
Кто антигерой года? Тот, кто все развалил в «Динамо». Команда, которая могла бы войти в пул топовых команд, топ только на бумаге», – сказал Гурцкая.
По итогам сезона-2024/2025 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, прервав серию «Зенита», который завоевывал титул шесть лет подряд.
«Динамо» на данный момент занимает 10-е место в Мир РПЛ с 21 очком. В ноябре команду покинул Валерий Карпин, главный тренером до конца текущего сезона назначен Ролан Гусев.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
