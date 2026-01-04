Гонду прилетел в Москву и начал проходить медосмотр, который завершится завтра. Форвард подпишет контракт с ЦСКА после этого

Гонду прилетел в Москву и начал проходит медосмотр для ЦСКА.

Форвард «Зенита » Лусиано Гонду прилетел в Москву и начал проходить медосмотр для ЦСКА .

По информации журналиста Bobsoccer Максима Квятковского, в 10:00 аргентинец начал проходить медицинское обследование.

Медосмотр завершится до завтра, после чего форвард подпишет контракт с ЦСКА до 2030 года.

Ранее стало известно, что «Зенит» обменяет Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева , доплатив за россиянина.