Гонду прилетел в Москву и начал проходить медосмотр, который завершится завтра. Форвард подпишет контракт с ЦСКА после этого

Гонду прилетел в Москву и начал проходит медосмотр для ЦСКА.

Форвард «Зенита» Лусиано Гонду  прилетел в Москву и начал проходить медосмотр для ЦСКА.

По информации журналиста Bobsoccer Максима Квятковского, в 10:00 аргентинец начал проходить медицинское обследование.

Медосмотр завершится до завтра, после чего форвард подпишет контракт с ЦСКА до 2030 года.

Ранее стало известно, что «Зенит» обменяет Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева, доплатив за россиянина.

Sports
Источник: телеграм-канал Максима Квятковского
