Гонду прилетел в Москву и начал проходить медосмотр, который завершится завтра. Форвард подпишет контракт с ЦСКА после этого
Гонду прилетел в Москву и начал проходит медосмотр для ЦСКА.
Форвард «Зенита» Лусиано Гонду прилетел в Москву и начал проходить медосмотр для ЦСКА.
По информации журналиста Bobsoccer Максима Квятковского, в 10:00 аргентинец начал проходить медицинское обследование.
Медосмотр завершится до завтра, после чего форвард подпишет контракт с ЦСКА до 2030 года.
Ранее стало известно, что «Зенит» обменяет Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева, доплатив за россиянина.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Максима Квятковского
