6

Гасперини о голе Скальвини «Роме»: «Абсурдный гол, его нельзя засчитывать. Есть серьезные сомнения в работе ВАР – это необъяснимо, правила не могут меняться каждый раз»

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини считает, что гол «Аталанты» был засчитан неверно.

Римляне в гостях уступили «Аталанте» (0:1) в Серии А. Единственный гол на 12-й минуте забил Джорджо Скальвини.

Защитник хозяев пробил с шести метров после того, как вратарь Миле Свилар допустил ошибку. ВАР в течение долгого времени изучал эпизод, но выяснил, что вратарю «Ромы» мешал его одноклубник Девайн Ренсх, а не Скальвини. Предположения о игре рукой также были отклонены, так как мяч отскочил от его груди. В итоге главный арбитр Микаэль Фаббри засчитал гол.

«Всем все было хорошо видно, и это вызывает серьезные сомнения в работе ВАР.

Если посмотреть на видеозапись, то это абсурдный гол, учитывая действующие правила. На основании этого факта его невозможно засчитать. Мы ждали три минуты, поэтому, глядя на видео, нет объяснения, почему гол не был отменен.

Нельзя каждый раз менять правила. Есть две причины для отмены: первая – рука вратаря, вторая – игра рукой футболиста, забившего гол. Это совершенно необъяснимо. Это абсурд», – сказал Гасперини в интервью DAZN.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
