Фонд из ОАЭ может купить «Ротор»: «Один из трех российских клубов, имеющих большой потенциал для инвестиций»

Фонд из ОАЭ может купить «Ротор».

Фонд No Limits Sports из ОАЭ рассматривает «Ротор» в числе трех российских клубов, потенциальное приобретение которых сейчас анализируют специалисты организации.

Об этом Ивану Карпову сообщил президент евразийского направления фонда Вадим Андреев.

По словам Андреева, No Limits Sports предлагает гибридную модель инвестирования в российский футбол, предполагающую широкий диапазон вложений – «от одного до десятков миллиардов рублей» в зависимости от качества и перспектив проекта.

Андреев отмечает, что главная цель фонда не просто возврат вложенных средств, а превращение клуба в устойчивый и высокодоходный актив в среднесрочной перспективе 3-5 лет.

Модель взаимодействия строится на принципах государственно-частного партнерства. Фонд берет на себя финансирование клуба и академии, развитие инфраструктуры и ответственность за спортивные результаты, тогда как региональные власти предоставляют инфраструктуру, тренировочные базы или земельные участки на льготных условиях.

Андреев подчеркивает, что такой формат сотрудничества с иностранными инвесторами может стать примером эффективного привлечения капитала в российский спорт:

«Это стратегический союз, который объединяет бизнес, спорт и государство для достижения общих целей и создания реальной ценности для всех участников процесса. «Ротор» входит в число трех российских клубов, которые имеют большой потенциал для инвестиций наших партнеров и инвесторов», – заявил Андреев.

Ранее фонд начал аналитическую оценку нескольких российских клубов, однако их названия, помимо «Ротора », не раскрываются.

«Ростор» занимает 7-е место в таблице PARI Первой лиги, набрав 30 очков за 21 матч.