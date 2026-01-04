Непомнящий об армии: «Это не потерянное время, я очень многому научился. С дедовщиной не столкнулся, унижений не было. Я был хорошим солдатом, стал заместителем командира взвода»

Непомнящий о службе в армии: это не потерянное время, многому там научился.

Экс-тренер «Балтики», «Томи» и других клубов Валерий Непомнящий рассказал о своей службе в армии.

– Что для вас все-таки эти армейские годы? Вспоминаете с теплотой на душе?

– Я, конечно, очень сильно сожалел, что мне пришлось идти в армию. Ну, представляете, студент на втором курсе – и его забирают, это три потерянных года. Я был первым парнем на деревне: музыкант, спортсмен. А здесь вдруг служба…

Но как-то себе правильно дал установку: призвали – все, никуда не денешься, служи по уставу. Я был хорошим солдатом. Учебку прошел. В то время учебный курс был девять месяцев.

Стал механиком-водителем, хорошо водил танк. Механик-водитель третьего класса, потом быстренько выполнил норматив второго класса. Там были специальные упражнения, которые очень непросто делать. Стал заместителем командира взвода, примерным сержантом. На третий год меня забрали в команду, я жил в гостинице целый год в Самарканде.

В армии я научился очень многому. Во-первых, все все делают сами, никто за вас не постирает, не погладит, не приготовит еду, не уберет. Я всему научился там, быть в команде не последним человеком. Ни разу не столкнулся с таким понятием, как дедовщина. Там были ребята постарше, но чтобы кто-то там повысил голос на молодого – такого не было.

«Молодой, принеси, подай» – это есть, в том числе и в профессиональной футбольной команде. Молодежь отвечает за все, что нужно принести и подать. А чтобы вот чем-то унизить… Ничего подобного!

Тем более, что я еще служил в королевском полку. Оказывается, танковый полк в Самарканде был под личным наблюдением командующего Туркестанского военного округа. В послевоенное время этот полк всегда был образцово-показательным.

Со всеми сослуживцами, кто еще остался жив, мы на связи. Общаемся, навещаем друг друга. Армейская дружба! Для меня армия – не потерянное время, – сказал Непомнящий.