«Хоффенхайм» отдал 20-летнего защитника Беренса в аренду «Хайденхайму»

«Хоффенхайм» отдал Хеннеса Беренса в аренду «Хайденхайму».

Защитник «Хоффенхайма » Хеннес Беренс перешел в «Хайденхайм » на правах аренды до 30 июня 2026 года.

Левый защитник выступал за «Хоффенхайм» с сезона-2020/21, пройдя через различные молодежные команды. В июле 2024 года он перешел из команды U19 в резервный состав первой команды.

В начале сезона-2025/26 20-летний игрок подписал свой первый профессиональный контракт, но в этом сезоне еще не сыграл ни одного матча в Бундеслиге. В сентябре 2025 года он получил травму задней поверхности бедра, до этого успев провести всего 4 матча в 3-м дивизионе Германии за «Хоффенхайм-2».

Сейчас Беренс уже может тренироваться индивидуально на поле. Ожидается, что он вернется к тренировкам с командой через две-три недели.

Фото: fc-heidenheim.de