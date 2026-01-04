«Хоффенхайм» отдал 20-летнего защитника Беренса в аренду «Хайденхайму»
«Хоффенхайм» отдал Хеннеса Беренса в аренду «Хайденхайму».
Защитник «Хоффенхайма» Хеннес Беренс перешел в «Хайденхайм» на правах аренды до 30 июня 2026 года.
Левый защитник выступал за «Хоффенхайм» с сезона-2020/21, пройдя через различные молодежные команды. В июле 2024 года он перешел из команды U19 в резервный состав первой команды.
В начале сезона-2025/26 20-летний игрок подписал свой первый профессиональный контракт, но в этом сезоне еще не сыграл ни одного матча в Бундеслиге. В сентябре 2025 года он получил травму задней поверхности бедра, до этого успев провести всего 4 матча в 3-м дивизионе Германии за «Хоффенхайм-2».
Сейчас Беренс уже может тренироваться индивидуально на поле. Ожидается, что он вернется к тренировкам с командой через две-три недели.
Фото: fc-heidenheim.de
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Хайденхайма»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости