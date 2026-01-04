Фото
0

«Хоффенхайм» отдал 20-летнего защитника Беренса в аренду «Хайденхайму»

«Хоффенхайм» отдал Хеннеса Беренса в аренду «Хайденхайму».

Защитник «Хоффенхайма» Хеннес Беренс перешел в «Хайденхайм» на правах аренды до 30 июня 2026 года.

Левый защитник выступал за «Хоффенхайм» с сезона-2020/21, пройдя через различные молодежные команды. В июле 2024 года он перешел из команды U19 в резервный состав первой команды.

В начале сезона-2025/26 20-летний игрок подписал свой первый профессиональный контракт, но в этом сезоне еще не сыграл ни одного матча в Бундеслиге. В сентябре 2025 года он получил травму задней поверхности бедра, до этого успев провести всего 4 матча в 3-м дивизионе Германии за «Хоффенхайм-2».

Сейчас Беренс уже может тренироваться индивидуально на поле. Ожидается, что он вернется к тренировкам с командой через две-три недели.

Фото: fc-heidenheim.de

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Хайденхайма»
трансферы
logoбундеслига Германия
logoХайденхайм
logoХоффенхайм
logoХеннес Беренс
logoтравмы
logoД3 Германия
logoХоффенхайм-2
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят»
7 минут назад
Пол Мерсон: «Челси» – не лучшее место работы для тренера. Там просто тренируют и ни на что не влияют. Артета, Эмери и Пеп решают, кого подписать»
11 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Лацио», «Интер» примет «Болонью»
12 минут назад
Кубок Африки. 1/8 финала. Марокко играет с Танзанией, ЮАР против Камеруна
13 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем», «Марсель» уступил «Нанту»
14 минут назад
Итурральде о падении Винисиуса: «С каждым просмотром все больше кажется, что это пенальти»
17 минут назад
Винисиус упал в штрафной «Бетиса» после контакта с Ортисом на 5-й минуте матча Ла Лиги. Эрнандес Эрнандес не дал «Реалу» пенальти
26 минут назадФото
«МЮ» при Амориме выиграл 15 из 47 матчей в АПЛ
31 минуту назад
«Реал» – «Бетис». 1:0 – Гонсало открыл счет. Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
«Фулхэм» – «Ливерпуль». 1:0 – Уилсон забил! Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
У Родриго 4 (2+2) очка в последних 5 матчах за «Реал» – столько же, сколько в предыдущих 36 играх
25 секунд назад
Конте о 2:0: «Наполи» показал высокий уровень мастерства, не давал играть «Лацио». У нас отличные результаты, несмотря на многочисленные травмы»
44 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Дамаком», «Аль-Кадисия» Ретеги примет «Аль-Рияд»
сегодня, 15:05Live
Старт матча «Ливерпуля» и «Фулхэма» отложен на 15 минут. На стадионе оказывают неотложную медицинскую помощь
сегодня, 15:02
Сергей Ташуев: «Не волнуюсь о перелетах – сел, читаешь или смотришь матч. С удовольствием прочитал бы полное собрание сочинений Уэллса, Твена, про индейцев»
сегодня, 14:58
«Лидс» при Фарке не проигрывает 7 матчей подряд в АПЛ. Такого не было с 2001 года
сегодня, 14:53
Милнеру исполнилось 40 лет. «Ливерпуль», «Брайтон» и сборная Англии поздравили хавбека
сегодня, 14:14
Испанский тележурналист Педрероль о захвате президента Мадуро: «Да здравствует Венесуэла! Теперь ваша очередь решать свое будущее. Мы с вами»
сегодня, 14:14
Экитике не сыграет против «Фулхэма». У форварда «Ливерпуля» небольшие проблемы со здоровьем
сегодня, 14:01
«МЮ» пропустил голы в 15 гостевых матчах АПЛ подряд – впервые в истории
сегодня, 13:58