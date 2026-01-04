«Краснодар» хочет купить Тикнизяна у «Црвены Звезды» («СЭ»)
«Краснодар» хочет купить Тикнизяна у «Црвены Звезды».
«Краснодар» интересуется защитником «Црвены Звезды» Наиром Тикнизяном, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники в Сербии.
3 января гендиректор сербской команды Звездан Терзич заявил, что некий российский клуб хочет купить Тикнизяна за 5,5 млн евро.
Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» летом 2025 года из «Локомотива». Футболист сборной Армении провел 25 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста в составе сербского клуба.
Источник: «Спорт-Экспресс»
