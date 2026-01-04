  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» поздравил Промеса с 34-летием: «С праздником, Антоха! Один из самых ярких игроков в истории клуба»
28

«Спартак» поздравил Промеса с 34-летием: «С праздником, Антоха! Один из самых ярких игроков в истории клуба»

«Спартак» поздравил Промеса с 34-летием: с праздником, Антоха.

«Спартак» поздравил Квинси Промеса с днем рождения.

«🎂 Квинси Промесу – 34!

Сегодня день рождения празднует один из самых ярких игроков в истории «Спартака», автор 114 голов в 235 матчах за красно-белых и обладатель всех возможных трофеев в России 🏆 

С праздником, Антоха! 🥳» – написали в телеграм-канале «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoКвинси Промес
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарпищев усомнился в любви Промеса к России: «После наркотиков можно что угодно сказать»
2 января, 07:55
Кирилл Комбаров о Промесе: «Один из лучших легионеров в истории «Спартака». Казался отзывчивым, юморным. Иностранцы такого уровня и должны приезжать играть в Россию»
1 января, 22:21
Сборная «Спартака» за 25 лет: Видич, Промес, Комбаров. Тренер – Каррера
30 декабря 2025, 22:45
Глушаков о Промесе: «У него русский менталитет, хороший парень. Жаль, не справился с амбициями и славой – сам себя загубил»
22 декабря 2025, 19:32
Валерий Гладилин: «В «Спартаке» так и не появилось никого, кого можно было бы сравнить по уровню с Промесом. Он был лидером, много забивал»
19 декабря 2025, 16:18
Главные новости
Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят»
7 минут назад
Пол Мерсон: «Челси» – не лучшее место работы для тренера. Там просто тренируют и ни на что не влияют. Артета, Эмери и Пеп решают, кого подписать»
11 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Лацио», «Интер» примет «Болонью»
12 минут назад
Кубок Африки. 1/8 финала. Марокко играет с Танзанией, ЮАР против Камеруна
13 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем», «Марсель» уступил «Нанту»
14 минут назад
Итурральде о падении Винисиуса: «С каждым просмотром все больше кажется, что это пенальти»
17 минут назад
Винисиус упал в штрафной «Бетиса» после контакта с Ортисом на 5-й минуте матча Ла Лиги. Эрнандес Эрнандес не дал «Реалу» пенальти
26 минут назадФото
«МЮ» при Амориме выиграл 15 из 47 матчей в АПЛ
31 минуту назад
«Реал» – «Бетис». 1:0 – Гонсало открыл счет. Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
«Фулхэм» – «Ливерпуль». 1:0 – Уилсон забил! Онлайн-трансляция
40 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Конте о 2:0: «Наполи» показал высокий уровень мастерства, не давал играть «Лацио». У нас отличные результаты, несмотря на многочисленные травмы»
44 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Дамаком», «Аль-Кадисия» Ретеги примет «Аль-Рияд»
сегодня, 15:05Live
Старт матча «Ливерпуля» и «Фулхэма» отложен на 15 минут. На стадионе оказывают неотложную медицинскую помощь
сегодня, 15:02
Сергей Ташуев: «Не волнуюсь о перелетах – сел, читаешь или смотришь матч. С удовольствием прочитал бы полное собрание сочинений Уэллса, Твена, про индейцев»
сегодня, 14:58
«Лидс» при Фарке не проигрывает 7 матчей подряд в АПЛ. Такого не было с 2001 года
сегодня, 14:53
Милнеру исполнилось 40 лет. «Ливерпуль», «Брайтон» и сборная Англии поздравили хавбека
сегодня, 14:14
Испанский тележурналист Педрероль о захвате президента Мадуро: «Да здравствует Венесуэла! Теперь ваша очередь решать свое будущее. Мы с вами»
сегодня, 14:14
Экитике не сыграет против «Фулхэма». У форварда «Ливерпуля» небольшие проблемы со здоровьем
сегодня, 14:01
«МЮ» пропустил голы в 15 гостевых матчах АПЛ подряд – впервые в истории
сегодня, 13:58
Агент Барбоза о лимите: «В РПЛ станет больше качественных легионеров. Сборная России сможет стать сильнее»
сегодня, 13:48