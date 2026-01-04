«Спартак» поздравил Промеса с 34-летием: «С праздником, Антоха! Один из самых ярких игроков в истории клуба»
«Спартак» поздравил Промеса с 34-летием: с праздником, Антоха.
«Спартак» поздравил Квинси Промеса с днем рождения.
«🎂 Квинси Промесу – 34!
Сегодня день рождения празднует один из самых ярких игроков в истории «Спартака», автор 114 голов в 235 матчах за красно-белых и обладатель всех возможных трофеев в России 🏆
С праздником, Антоха! 🥳» – написали в телеграм-канале «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости