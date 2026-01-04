  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ширер о Мареске: «Он проделал хорошую работу, выиграл два трофея. Дело во владельцах, с их управлением не выиграть АПЛ. «Челси» – сумасшедший клуб временами»
35

Ширер о Мареске: «Он проделал хорошую работу, выиграл два трофея. Дело во владельцах, с их управлением не выиграть АПЛ. «Челси» – сумасшедший клуб временами»

Алан Ширер: Мареска проделал хорошую работу в «Челси», дело во владельцах клуба.

Экс-форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер назвал успешной работу Энцо Марески в «Челси».

1 января итальянец покинул пост главного тренера «синих», который занимал с лета 2024 года.

«Время, проведенное Мареской в ​​«Челси», следует рассматривать как успешный период. Они обыграли лучшую команду прошлого года – «ПСЖ», он превзошел обладателя награды «Тренер года» [Луиса Энрике]. Они выиграли Лигу конференций, чего и следовало ожидать, но мало кто думал, что они попадут на клубный чемпионат мира и выиграют его.

Команда находилась в первой четверке [АПЛ] или рядом с ней, так что, на мой взгляд, он проделал действительно хорошую работу. Он ушел, обладая высоким авторитетом. Я не думаю, что ему будет сложно найти другую работу благодаря тому, что он проделал в «Челси» и «Лестере».

Получит ли он работу в большом клубе, покажет время. Были разговоры о «Сити», но это зависит от того, решит ли Пеп Гвардиола уйти и когда именно, но ему не составит труда найти работу ни в Англии, ни за границей.

Когда ты приходишь на работу в «Челси», ты понимаешь, что это совершенно другой футбольный клуб, отличающийся от остальных способом управления. Дело не в Мареске, а в людях, стоящих выше него. Их модель, очевидно, заключается в покупке молодых игроков, их развитии и заключении с ними длительных контрактов с возможностью продажи. Я не думаю, что таким образом можно выиграть лигу. Можно попасть в первую четверку, тратя деньги, но в целом тренер, который приходит, должен работать лучше, чем тот, кто только что ушел.

Тот, кто ушел, выиграл два трофея в прошлом году. Они занимали пятое место, всего в одной победе от первой четверки, так что, я думаю, он проделал действительно хорошую работу. Я не уверен, что он мог бы сделать что-то лучше. У него отличная репутация.

Удивлен ли я? Не совсем. Я думаю, что «Челси» временами – сумасшедший футбольный клуб. Это все владельцы, именно так они хотят управлять своим клубом. Это совсем другое, и именно это Мареска пытался нам сказать своим небольшим выступлением три недели назад.

В ноябре он был признан лучшим тренером месяца. Я знаю, что они выиграли только один матч из семи, и в таком топ-клубе на это тяжело смотреть, но меня ничего не удивляет в футболе, тем более в этом клубе», – сказал Ширер в интервью Betfair.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoЭнцо Мареска
logoАлан Ширер
logoлига 1 Франция
logoЛига конференций УЕФА
бизнес
logoЛуис Энрике
деньги
logoчемпионат мира среди клубов
logoЛестер
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Как рушились отношения Марески и «Челси»
вчера, 10:20
Игроки «Челси» опасаются, что уход Марески может негативно повлиять на раздевалку, а из-за частой смены тренеров будет тяжело бороться за трофеи (The Athletic)
вчера, 08:48
Мареску злили рекомендации врачей по футболистам «Челси», он их игнорировал. Также тренеру говорили использовать игроков так, чтобы сохранить их трансферную стоимость (The Athletic)
2 января, 21:21
Мареска был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «Челси». В клубе настаивают, что поддерживали тренера в трудные периоды (The Athletic)
2 января, 20:11
Главные новости
Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят»
5 минут назад
Пол Мерсон: «Челси» – не лучшее место работы для тренера. Там просто тренируют и ни на что не влияют. Артета, Эмери и Пеп решают, кого подписать»
9 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Лацио», «Интер» примет «Болонью»
10 минут назад
Кубок Африки. 1/8 финала. Марокко играет с Танзанией, ЮАР против Камеруна
11 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем», «Марсель» уступил «Нанту»
12 минут назад
Итурральде о падении Винисиуса: «С каждым просмотром все больше кажется, что это пенальти»
15 минут назад
Винисиус упал в штрафной «Бетиса» после контакта с Ортисом на 5-й минуте матча Ла Лиги. Эрнандес Эрнандес не дал «Реалу» пенальти
24 минуты назадФото
«МЮ» при Амориме выиграл 15 из 47 матчей в АПЛ
29 минут назад
«Реал» – «Бетис». 1:0 – Гонсало открыл счет. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
«Фулхэм» – «Ливерпуль». 1:0 – Уилсон забил! Онлайн-трансляция
38 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Конте о 2:0: «Наполи» показал высокий уровень мастерства, не давал играть «Лацио». У нас отличные результаты, несмотря на многочисленные травмы»
42 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Дамаком», «Аль-Кадисия» Ретеги примет «Аль-Рияд»
сегодня, 15:05Live
Старт матча «Ливерпуля» и «Фулхэма» отложен на 15 минут. На стадионе оказывают неотложную медицинскую помощь
сегодня, 15:02
Сергей Ташуев: «Не волнуюсь о перелетах – сел, читаешь или смотришь матч. С удовольствием прочитал бы полное собрание сочинений Уэллса, Твена, про индейцев»
сегодня, 14:58
«Лидс» при Фарке не проигрывает 7 матчей подряд в АПЛ. Такого не было с 2001 года
сегодня, 14:53
Милнеру исполнилось 40 лет. «Ливерпуль», «Брайтон» и сборная Англии поздравили хавбека
сегодня, 14:14
Испанский тележурналист Педрероль о захвате президента Мадуро: «Да здравствует Венесуэла! Теперь ваша очередь решать свое будущее. Мы с вами»
сегодня, 14:14
Экитике не сыграет против «Фулхэма». У форварда «Ливерпуля» небольшие проблемы со здоровьем
сегодня, 14:01
«МЮ» пропустил голы в 15 гостевых матчах АПЛ подряд – впервые в истории
сегодня, 13:58
Агент Барбоза о лимите: «В РПЛ станет больше качественных легионеров. Сборная России сможет стать сильнее»
сегодня, 13:48