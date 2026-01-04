Ширер о Мареске: «Он проделал хорошую работу, выиграл два трофея. Дело во владельцах, с их управлением не выиграть АПЛ. «Челси» – сумасшедший клуб временами»

Алан Ширер: Мареска проделал хорошую работу в «Челси», дело во владельцах клуба.

Экс-форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер назвал успешной работу Энцо Марески в «Челси».

1 января итальянец покинул пост главного тренера «синих», который занимал с лета 2024 года.

«Время, проведенное Мареской в ​​«Челси», следует рассматривать как успешный период. Они обыграли лучшую команду прошлого года – «ПСЖ », он превзошел обладателя награды «Тренер года» [Луиса Энрике ]. Они выиграли Лигу конференций, чего и следовало ожидать, но мало кто думал, что они попадут на клубный чемпионат мира и выиграют его.

Команда находилась в первой четверке [АПЛ ] или рядом с ней, так что, на мой взгляд, он проделал действительно хорошую работу. Он ушел, обладая высоким авторитетом. Я не думаю, что ему будет сложно найти другую работу благодаря тому, что он проделал в «Челси » и «Лестере».

Получит ли он работу в большом клубе, покажет время. Были разговоры о «Сити», но это зависит от того, решит ли Пеп Гвардиола уйти и когда именно, но ему не составит труда найти работу ни в Англии, ни за границей.

Когда ты приходишь на работу в «Челси», ты понимаешь, что это совершенно другой футбольный клуб, отличающийся от остальных способом управления. Дело не в Мареске, а в людях, стоящих выше него. Их модель, очевидно, заключается в покупке молодых игроков, их развитии и заключении с ними длительных контрактов с возможностью продажи. Я не думаю, что таким образом можно выиграть лигу. Можно попасть в первую четверку, тратя деньги, но в целом тренер, который приходит, должен работать лучше, чем тот, кто только что ушел.

Тот, кто ушел, выиграл два трофея в прошлом году. Они занимали пятое место, всего в одной победе от первой четверки, так что, я думаю, он проделал действительно хорошую работу. Я не уверен, что он мог бы сделать что-то лучше. У него отличная репутация.

Удивлен ли я? Не совсем. Я думаю, что «Челси» временами – сумасшедший футбольный клуб. Это все владельцы, именно так они хотят управлять своим клубом. Это совсем другое, и именно это Мареска пытался нам сказать своим небольшим выступлением три недели назад.

В ноябре он был признан лучшим тренером месяца. Я знаю, что они выиграли только один матч из семи, и в таком топ-клубе на это тяжело смотреть, но меня ничего не удивляет в футболе, тем более в этом клубе», – сказал Ширер в интервью Betfair.