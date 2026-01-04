Артета считает Райса одним из лучших хавбеков мира: «Деклан – ключевой игрок «Арсенала». Он постоянно совершенствуется и ему есть куда расти»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает Деклана Райса одним из лучших полузащитников мира.
«Канониры» победили «Борнмут» (3:2) в 20-м туре АПЛ. Райс сделал дубль в этом матче.
– Спустя всего несколько дней после того, как у него распухло колено, Райс забивает два гола. Можно ли его назвать одним из лучших полузащитников в мире?
– Да, для меня да. Те, что у нас есть, – лучшие. Деклан постоянно совершенствуется, постоянно расширяет свою роль в команде.
Я не думаю, что он остановится, потому что ему еще есть куда расти, и он хочет совершенствоваться. Он – ключевой игрок для нас.
Он был очень разочарован тем, что не смог сыграть против «Виллы». Он очень хотел этого. Он пытался [подготовиться] утром, но был далек от возможности выйти на поле.
Он хотел тренироваться на следующий день, но это было невозможно. До последней минуты я спрашивал его: «Как ты себя чувствуешь?» Он сказал: «Я в деле». И он показал, что действительно в деле.
– Деклан говорил с нами на предсезонных сборах в Сингапуре о том, что ему нужно поставить перед собой новые цели по голам и результативным передачам в этом сезоне. Это он сам или вы?
– Думаю, мы вместе садимся и ставим цели. Но ставить цели недостаточно, нужен план, чтобы их реализовать и воплотить в жизнь. Он невероятно последователен во всем, что от него требуют, и во всем, чего он действительно хочет.
В этом и заключается разница. Во-первых, у него есть способности и качества, чтобы этого достичь. Затем нужна последовательность, чтобы это сделать. Он делает это каждый день, и вы видите подобные выступления, – сказал Артета на пресс-конференции.