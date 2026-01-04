  • Спортс
  Непомнящий о Дзюбе в «Томи»: «Артем – профессионал в высшей степени. Пахал сам и заставлял всех вокруг, хотя еще был пацаном»
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о работе с Артемом Дзюбой.

Дзюба, сейчас выступающий за «Акрон», играл в «Томи» в 2009-2010 годах. За томскую команду нападающий провел 35 матчей и забил 14 голов..

– Вы возглавили «Томь» в 2008‑м, а в следующем году клуб арендовал у «Спартака» 20‑летнего Дзюбу. Каким он был тогда?

– Когда мы встретились, я уже знал его футбольные качества. Когда пришла идея и возможность его пригласить, я приложил все усилия, чтобы он у нас оказался. В каком‑то смысле нам повезло, что от него отказался «Спартак». Но, помимо «Томи», за Артема боролись и другие клубы.

Я объяснил Дзюбе, что он нужен нам в качестве игрока основы, а не как резерв. Я даю ему возможность играть – это важно. Мы быстро нашли общий язык.

Дзюба – профессионал в высшей степени: относился к тренировке как к серьезной работе, пахал сам и заставлял это делать всех вокруг, хотя еще был пацаном, – сказал Непомнящий.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
