Матвей Кисляк: «Какая я звезда? Звезды на небе, а я просто игрок ЦСКА»
Кисляк: какая я звезда? Звезды на небе, а я просто игрок ЦСКА.
Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что не стал ощущать себя звездой в прошлом году.
– Ты стал ощущать себя звездой за прошедший год?
– Да нет. Какая я звезда, ты что? Звезды на небе. А я просто игрок ЦСКА, – сказал Кисляк.
В этом сезоне Кисляк поучаствовал в 27 матчах во всех турнирах, отметился 5 голами и 5 ассистами.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
