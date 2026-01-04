Матвей Кисляк: «Какая я звезда? Звезды на небе, а я просто игрок ЦСКА»

Кисляк: какая я звезда? Звезды на небе, а я просто игрок ЦСКА.

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что не стал ощущать себя звездой в прошлом году.

– Ты стал ощущать себя звездой за прошедший год?

– Да нет. Какая я звезда, ты что? Звезды на небе. А я просто игрок ЦСКА, – сказал Кисляк.

В этом сезоне Кисляк поучаствовал в 27 матчах во всех турнирах, отметился 5 голами и 5 ассистами.