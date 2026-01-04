  • Спортс
  Гурцкая о Семаке: «Он уставший и не растет как тренер. Это не Гвардиола, который нашел силы, поменял состав и схему. Незрелищность «Зенита» достигла апогея»
Гурцкая о Семаке: «Он уставший и не растет как тренер. Это не Гвардиола, который нашел силы, поменял состав и схему. Незрелищность «Зенита» достигла апогея»

Футбольный агент Тимур Гурцкая критично высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

– Давай я сбавлю формулировку со слова «слабый» на слово «уставший».

– В то же время ты называешь Семака главным героем «Зенита». 

– Сто процентов. Сейчас это и есть олицетворение «Зенита», если убираем Алексея Борисовича [Миллера].

Но как тренер он не дает ничего нового команде, он не растет как тренер. Это не Гвардиола, который нашел в себе силы, поменял состав и схему. Или как Симеоне, который сильно поменялся.

Семак этого не делает. Незрелищность команды достигла апогея. Очки они забирают не с Семаком, а очень сильным составом. А игры нет. Смотреть это невозможно.

Но Семак хороший парень, положительный герой. И его семейное положение коннектится с тем, как хочет видеть клуб, – сказал Гурцкая.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Футбольный биги»
Сергей Егоров журналист
