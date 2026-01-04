  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Боруссия» за 1,5 млн евро отдаст Кэмпбелла в аренду «Хоффенхайму». В случае выкупа 19-летнего вингера сумма составит 10+ млн евро
0

«Боруссия» за 1,5 млн евро отдаст Кэмпбелла в аренду «Хоффенхайму». В случае выкупа 19-летнего вингера сумма составит 10+ млн евро

«Боруссия» отдаст Коула Кэмпбелла в аренду «Хоффенхайму».

19-летний вингер «Боруссии» Дортмунд Коул Кэмпбелл близок к переходу в «Хоффенхайм» на правах аренды.

Как сообщает Sky Sport, поздно вечером в субботу спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель достиг соглашения с главным тренером «Хоффенхайма» Андреасом Шикером.

Речь идет об аренде с правом выкупа. «Хоффенхайм» заплатит арендную плату в размере около 1,5 млн евро за полгода. Если сделка станет постоянной, общая сумма, как ожидается, составит чуть более 10 млн евро.

Кэмпбелл, которому также поступали предложения от «Брондбю», «Мидтьюлланда» и «Эльферсберга», как ожидается, покинет тренировочный лагерь дортмундской «Боруссии» в Марбелье в воскресенье. Атакующий полузащитник вылетит в Жирону, где присоединится к  лагерю «Хоффенхайма».

В текущем сезоне Кэмпбелл провел один матч в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Его полную статистику можно увидеть здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sport
logoКоул Кэмпбелл
logoБоруссия Дортмунд
logoбундеслига Германия
logoМидтьюлланд
logoД2 Германия
возможные трансферы
logoСебастьян Кель
logoвысшая лига Дания
деньги
logoБрондбю
logoЭльферсберг
Андреас Шикер
logoХоффенхайм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Боруссии» все еще интересен Бобб из «Ман Сити». Вингера готовы отдать в аренду зимой, но дортмундцы могут подождать до лета (Патрик Бергер)
31 декабря 2025, 16:03
Главные новости
Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят»
6 минут назад
Пол Мерсон: «Челси» – не лучшее место работы для тренера. Там просто тренируют и ни на что не влияют. Артета, Эмери и Пеп решают, кого подписать»
10 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Лацио», «Интер» примет «Болонью»
11 минут назад
Кубок Африки. 1/8 финала. Марокко играет с Танзанией, ЮАР против Камеруна
12 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем», «Марсель» уступил «Нанту»
13 минут назад
Итурральде о падении Винисиуса: «С каждым просмотром все больше кажется, что это пенальти»
16 минут назад
Винисиус упал в штрафной «Бетиса» после контакта с Ортисом на 5-й минуте матча Ла Лиги. Эрнандес Эрнандес не дал «Реалу» пенальти
25 минут назадФото
«МЮ» при Амориме выиграл 15 из 47 матчей в АПЛ
30 минут назад
«Реал» – «Бетис». 1:0 – Гонсало открыл счет. Онлайн-трансляция
35 минут назадLive
«Фулхэм» – «Ливерпуль». 1:0 – Уилсон забил! Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Конте о 2:0: «Наполи» показал высокий уровень мастерства, не давал играть «Лацио». У нас отличные результаты, несмотря на многочисленные травмы»
43 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Дамаком», «Аль-Кадисия» Ретеги примет «Аль-Рияд»
сегодня, 15:05Live
Старт матча «Ливерпуля» и «Фулхэма» отложен на 15 минут. На стадионе оказывают неотложную медицинскую помощь
сегодня, 15:02
Сергей Ташуев: «Не волнуюсь о перелетах – сел, читаешь или смотришь матч. С удовольствием прочитал бы полное собрание сочинений Уэллса, Твена, про индейцев»
сегодня, 14:58
«Лидс» при Фарке не проигрывает 7 матчей подряд в АПЛ. Такого не было с 2001 года
сегодня, 14:53
Милнеру исполнилось 40 лет. «Ливерпуль», «Брайтон» и сборная Англии поздравили хавбека
сегодня, 14:14
Испанский тележурналист Педрероль о захвате президента Мадуро: «Да здравствует Венесуэла! Теперь ваша очередь решать свое будущее. Мы с вами»
сегодня, 14:14
Экитике не сыграет против «Фулхэма». У форварда «Ливерпуля» небольшие проблемы со здоровьем
сегодня, 14:01
«МЮ» пропустил голы в 15 гостевых матчах АПЛ подряд – впервые в истории
сегодня, 13:58
Агент Барбоза о лимите: «В РПЛ станет больше качественных легионеров. Сборная России сможет стать сильнее»
сегодня, 13:48