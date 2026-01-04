«Боруссия» за 1,5 млн евро отдаст Кэмпбелла в аренду «Хоффенхайму». В случае выкупа 19-летнего вингера сумма составит 10+ млн евро

«Боруссия» отдаст Коула Кэмпбелла в аренду «Хоффенхайму».

19-летний вингер «Боруссии» Дортмунд Коул Кэмпбелл близок к переходу в «Хоффенхайм» на правах аренды.

Как сообщает Sky Sport, поздно вечером в субботу спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель достиг соглашения с главным тренером «Хоффенхайма » Андреасом Шикером.

Речь идет об аренде с правом выкупа. «Хоффенхайм» заплатит арендную плату в размере около 1,5 млн евро за полгода. Если сделка станет постоянной, общая сумма, как ожидается, составит чуть более 10 млн евро.

Кэмпбелл, которому также поступали предложения от «Брондбю », «Мидтьюлланда » и «Эльферсберга», как ожидается, покинет тренировочный лагерь дортмундской «Боруссии » в Марбелье в воскресенье. Атакующий полузащитник вылетит в Жирону, где присоединится к лагерю «Хоффенхайма».

В текущем сезоне Кэмпбелл провел один матч в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями. Его полную статистику можно увидеть здесь .