Депутат Свищев об отсутствии прогресса в возвращении пива на стадионы: «Причины непонятны. Остался блок коллег из здравоохранения, считающих, что это принесет алкоголизацию общества»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил об отсутствии прогресса в вопросе возвращения пива на стадионы.

«Законопроект по пиву в моей практике – самый долгий, который не получил одобрения и не был отменен. В подвешенном состоянии он находится. Причины, по которым он до сих пор не принимается, непонятны.

Изначально причины были с коллегами из силового блока, которые говорили о необходимости использования системы распознавания лиц. Систему ввели, коллеги сняли свои противоречия. Остался блок коллег из здравоохранения, которые считали, что принятие законопроекта принесет с собой резкую алкоголизацию общества.

Такая спорная, дискуссионная тема. Никто так и не смог объяснить, почему при продаже пива на стадионе произойдет резкая алкоголизация. Хотя, в том же театре ты можешь купить, что угодно – шампанское, вино, коньяк. Если мы говорим о культурных мероприятиях, например, о концертах, то там тоже можно купить все.

Но болельщикам купить пиво во время футбольного матча нельзя. При этом мы прекрасно понимаем, что те люди, которые хотят выпить пива или напиться водки, они прекрасно проводят время в баре или сидя на диване с пивом, чипсами и воблой, что может привести к более трагическим последствиям».

Продажа пива на стадионах может привлечь большое количество внебюджетных денег в размере нескольких миллиардов рублей. Мы обсуждали с футбольной общественностью и с Минспортом, что данные финансы должны пойти на развитие детско-юношеского спорта, любительского спорта, поддержания инфраструктурной базы самих стадионов.

Это целевые деньги, которые мы могли бы законодательно прописать. Это не такие большие средства в рамках всей спортивной отрасли, но это было бы неплохо для развития футбола. На сегодняшний день законопроект в подвешенном состоянии, мы не можем вынести его ко второму чтению, хотя мы готовы и поправки готовы. Хочется позиции – либо мы его принимаем, либо не принимаем, закрываем эту тему и говорим, что не доверяем нашим болельщикам», – сказал Свищев.

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
