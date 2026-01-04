  • Спортс
«Спартак» поздравил Романцева с 72-летием: «У самого титулованного тренера в истории клуба праздник. Всегда ждем в родных стенах»

«Спартак» поздравил Романцева с 72-летием.

«Олегу Ивановичу Романцеву – 72! 

Сегодня праздник у самого титулованного тренера в истории «Спартака» — чемпиона СССР, восьмикратного чемпиона России и трехкратного победителя Кубка страны.

Желаем всего самого наилучшего и всегда ждем в родных стенах, Олег Иванович! ❤️🤍» – написали в телеграм-канале «Спартака».

Источник: телеграм-канал «Спартака»
