Дмитрий Аленичев: «Батраков заслуживает звания лучшего среди российских игроков»

Аленичев: Батраков заслуживает звания лучшего футболиста из российских игроков.

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал хавбека «Локомотива » Алексея Батракова лучшим российским игроком.

— Кто из молодых футболистов произвел на вас впечатление?

— Я назову те имена, которые сейчас у всех на слуху. Батраков — главное открытие. Парень заслуживает звания лучшего футболиста на данный момент из российских игроков. Еще хорош Кисляк и Глебов. Глушенков достаточно уверенно играет. Думаю, что он один из лидеров, если не лидер «Зенита», – сказал Аленичев.

В 17 матчах сезона РПЛ на счету Батракова 11 голов и 6 ассистов.