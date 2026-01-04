Дмитрий Аленичев: «Батраков заслуживает звания лучшего среди российских игроков»
Аленичев: Батраков заслуживает звания лучшего футболиста из российских игроков.
Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал хавбека «Локомотива» Алексея Батракова лучшим российским игроком.
— Кто из молодых футболистов произвел на вас впечатление?
— Я назову те имена, которые сейчас у всех на слуху. Батраков — главное открытие. Парень заслуживает звания лучшего футболиста на данный момент из российских игроков. Еще хорош Кисляк и Глебов. Глушенков достаточно уверенно играет. Думаю, что он один из лидеров, если не лидер «Зенита», – сказал Аленичев.
В 17 матчах сезона РПЛ на счету Батракова 11 голов и 6 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости