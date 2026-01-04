  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Евгений Ловчев: «Желаю «Спартаку» найти своего Галицкого. Хотелось бы, чтобы не так часто меняли тренеров»
12

Евгений Ловчев: «Желаю «Спартаку» найти своего Галицкого. Хотелось бы, чтобы не так часто меняли тренеров»

Ловчев: желаю «Спартаку» найти своего Галицкого.

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев желает, чтобы у красно-белых был такой же владелец, как хозяин «Краснодара» Сергей Галицкий.

— Что бы в футбольном плане пожелали на Новый год одному из коллег?

– Обратился бы к боссам красно-белых. Хотелось бы, чтобы в клубе не так часто меняли наставников. Во времена правления Леонида Федуна, по-моему, по два человека за сезон убирали. Так команды не создаются. Отвечая на ваш вопрос: желаю «Спартаку» найти своего Сергея Галицкого, – сказал Ловчев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RT
logoСпартак
logoКраснодар
logoЕвгений Ловчев
logoСергей Галицкий
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Заварзин о Карседо: «Очередной эксперимент и издевательство над болельщиками «Спартака»
сегодня, 04:43
Ковтун о «Спартаке»: «Реальный претендент на топ-3 и на золото. Но любому тренеру будет тяжело удержаться в команде»
вчера, 17:15
Роман Павлюченко: «Переживаю за «Спартак», хочу, чтобы он был первым или вторым. В команде есть наши футболисты, не соответствующие уровню»
вчера, 14:18
Главные новости
Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят»
2 минуты назад
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Лацио», «Интер» примет «Болонью»
7 минут назад
Кубок Африки. 1/8 финала. Марокко играет с Танзанией, ЮАР против Камеруна
8 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем», «Марсель» уступил «Нанту»
9 минут назад
Итурральде о падении Винисиуса: «С каждым просмотром все больше кажется, что это пенальти»
12 минут назад
Винисиус упал в штрафной «Бетиса» после контакта с Ортисом на 5-й минуте матча Ла Лиги. Эрнандес Эрнандес не дал «Реалу» пенальти
21 минуту назадФото
«МЮ» при Амориме выиграл 15 из 47 матчей в АПЛ
26 минут назад
«Реал» – «Бетис». 1:0 – Гонсало открыл счет. Онлайн-трансляция
31 минуту назадLive
«Фулхэм» – «Ливерпуль». 1:0 – Уилсон забил! Онлайн-трансляция
35 минут назадLive
Аморим про 1:1 с «Лидсом»: «МЮ» сыграл хорошо, мы контролировали матч. Мы теряем очки из-за мелочей»
51 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Пол Мерсон: «Челси» – не лучшее место работы для тренера. Там просто тренируют и ни на что не влияют. Артета, Эмери и Пеп решают, кого подписать»
6 минут назад
Конте о 2:0: «Наполи» показал высокий уровень мастерства, не давал играть «Лацио». У нас отличные результаты, несмотря на многочисленные травмы»
39 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Дамаком», «Аль-Кадисия» Ретеги примет «Аль-Рияд»
сегодня, 15:05Live
Старт матча «Ливерпуля» и «Фулхэма» отложен на 15 минут. На стадионе оказывают неотложную медицинскую помощь
сегодня, 15:02
Сергей Ташуев: «Не волнуюсь о перелетах – сел, читаешь или смотришь матч. С удовольствием прочитал бы полное собрание сочинений Уэллса, Твена, про индейцев»
сегодня, 14:58
«Лидс» при Фарке не проигрывает 7 матчей подряд в АПЛ. Такого не было с 2001 года
сегодня, 14:53
Милнеру исполнилось 40 лет. «Ливерпуль», «Брайтон» и сборная Англии поздравили хавбека
сегодня, 14:14
Испанский тележурналист Педрероль о захвате президента Мадуро: «Да здравствует Венесуэла! Теперь ваша очередь решать свое будущее. Мы с вами»
сегодня, 14:14
Экитике не сыграет против «Фулхэма». У форварда «Ливерпуля» небольшие проблемы со здоровьем
сегодня, 14:01
«МЮ» пропустил голы в 15 гостевых матчах АПЛ подряд – впервые в истории
сегодня, 13:58