Евгений Ловчев: «Желаю «Спартаку» найти своего Галицкого. Хотелось бы, чтобы не так часто меняли тренеров»

Ловчев: желаю «Спартаку» найти своего Галицкого.

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев желает, чтобы у красно-белых был такой же владелец, как хозяин «Краснодара» Сергей Галицкий.

— Что бы в футбольном плане пожелали на Новый год одному из коллег?

– Обратился бы к боссам красно-белых. Хотелось бы, чтобы в клубе не так часто меняли наставников. Во времена правления Леонида Федуна, по-моему, по два человека за сезон убирали. Так команды не создаются. Отвечая на ваш вопрос: желаю «Спартаку» найти своего Сергея Галицкого, – сказал Ловчев.