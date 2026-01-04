Евгений Ловчев: «Желаю «Спартаку» найти своего Галицкого. Хотелось бы, чтобы не так часто меняли тренеров»
Ловчев: желаю «Спартаку» найти своего Галицкого.
Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев желает, чтобы у красно-белых был такой же владелец, как хозяин «Краснодара» Сергей Галицкий.
— Что бы в футбольном плане пожелали на Новый год одному из коллег?
– Обратился бы к боссам красно-белых. Хотелось бы, чтобы в клубе не так часто меняли наставников. Во времена правления Леонида Федуна, по-моему, по два человека за сезон убирали. Так команды не создаются. Отвечая на ваш вопрос: желаю «Спартаку» найти своего Сергея Галицкого, – сказал Ловчев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости