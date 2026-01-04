  • Спортс
Хомуха назвал Кордобу лучшим игроком РПЛ: «Результативен, делает разницу и все время держит соперников в напряжении»

Бывший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха назвал форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком РПЛ в 2025 году.

«Лучший тот, кто является системно-образующим игроком и делает разницу. Если «Краснодар» лидирует, то Кордоба — как нападающий, который все время держит соперников в напряжении и действует достаточно результативно, что и требуется от центрального нападающего.

Что касается россиян, они не в этом году ими [лидерами] стали, а уже на протяжении двух сезонов. Это Батраков, Кисляк и Раков, который хорошо себя проявлял до травмы. Достаточно большая группа молодых футболистов на подходе», — сказал Хомуха.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
