Флик о Жоане Гарсии: «Проводит отличный сезон. Я рад, что он в «Барселоне»

Флик о Жоане Гарсии: проводит отличный сезон.

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик доволен игрой вратаря Жоана Гарсии в матче Ла Лиги с «Эспаньолом » (2:0).

«Он превосходен. Думаю, он никогда не забудет то, что пережил здесь. Маноло (Гонсалес, тренер «Эспаньола» – Спортс”) вселил в него уверенность (ранее Гарсия выступал за «Эспаньол» – Спортс”). Теперь он с нами, и он показал невероятную игру.

Он проводит отличный сезон и один из ключевых творцов победы. Я разговаривал с ним [перед матчем], но он был таким же как всегда: спокойным, уверенным, сосредоточенным – вот почему он сыграл на таком уровне. Посмотрите сегодняшнюю игру и увидите, насколько он важен. Я рад, что он с нами», – сказал Флик.