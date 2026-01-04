Валерий Непомнящий: жду, что в 2026 году рухнет наша изоляция, но это маловероятно.

Валерий Непомнящий оценил вероятность возвращения российского футбола на международную арену в 2026 году.

«Больше всего жду от 2026 года, чтобы рухнула наша изоляция и мы снова начали себя проявлять на европейском уровне. Но, к сожалению, это маловероятно», – сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».