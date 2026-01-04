  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дочь Симоняна о том, что его внук – фанат ЦСКА: «Никита Павлович говорил: «Главное, что интересуется футболом. Так что пусть болеет»
17

Дочь Симоняна о том, что его внук – фанат ЦСКА: «Никита Павлович говорил: «Главное, что интересуется футболом. Так что пусть болеет»

Внук экс-игрока «Спартака» Никиты Симоняна – фанат ЦСКА.

Виктория Симонян, дочь ушедшего из жизни экс-игрока «Спартака» Никиты Симоняна, рассказала, что его внук болеет за ЦСКА.

«Конечно, мы все спартаковцы! У нас почти вся семья болеет за красно-белых. Хотя у нас в семье есть Ваня, внук Людмилы Григорьевны. Он фанат ЦСКА. Как Никита Павлович к этому относился? Он говорил: «Главное, что интересуется футболом. Так что пусть болеет», — сказала Виктория Симонян.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoНикита Симонян
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
болельщики
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дочь Никиты Симоняна: «Папа не хотел, чтобы трибуне спартаковского стадиона присвоили его имя при жизни. Он был очень скромным человеком»
вчера, 04:39
«Жить надо верой. Верой в наш футбол!» На стадионе «Спартака» вывесили баннер в память о Симоняне перед дерби, состоялось лазерное шоу
6 декабря 2025, 13:58Фото
«Спартак» открыл трибуну Никиты Симоняна на «Лукойл Арене». Романцев поучаствовал в церемонии
6 декабря 2025, 13:15Видео
Главные новости
Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят»
3 минуты назад
Пол Мерсон: «Челси» – не лучшее место работы для тренера. Там просто тренируют и ни на что не влияют. Артета, Эмери и Пеп решают, кого подписать»
7 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Лацио», «Интер» примет «Болонью»
8 минут назад
Кубок Африки. 1/8 финала. Марокко играет с Танзанией, ЮАР против Камеруна
9 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем», «Марсель» уступил «Нанту»
10 минут назад
Итурральде о падении Винисиуса: «С каждым просмотром все больше кажется, что это пенальти»
13 минут назад
Винисиус упал в штрафной «Бетиса» после контакта с Ортисом на 5-й минуте матча Ла Лиги. Эрнандес Эрнандес не дал «Реалу» пенальти
22 минуты назадФото
«МЮ» при Амориме выиграл 15 из 47 матчей в АПЛ
27 минут назад
«Реал» – «Бетис». 1:0 – Гонсало открыл счет. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
«Фулхэм» – «Ливерпуль». 1:0 – Уилсон забил! Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Конте о 2:0: «Наполи» показал высокий уровень мастерства, не давал играть «Лацио». У нас отличные результаты, несмотря на многочисленные травмы»
40 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Дамаком», «Аль-Кадисия» Ретеги примет «Аль-Рияд»
сегодня, 15:05Live
Старт матча «Ливерпуля» и «Фулхэма» отложен на 15 минут. На стадионе оказывают неотложную медицинскую помощь
сегодня, 15:02
Сергей Ташуев: «Не волнуюсь о перелетах – сел, читаешь или смотришь матч. С удовольствием прочитал бы полное собрание сочинений Уэллса, Твена, про индейцев»
сегодня, 14:58
«Лидс» при Фарке не проигрывает 7 матчей подряд в АПЛ. Такого не было с 2001 года
сегодня, 14:53
Милнеру исполнилось 40 лет. «Ливерпуль», «Брайтон» и сборная Англии поздравили хавбека
сегодня, 14:14
Испанский тележурналист Педрероль о захвате президента Мадуро: «Да здравствует Венесуэла! Теперь ваша очередь решать свое будущее. Мы с вами»
сегодня, 14:14
Экитике не сыграет против «Фулхэма». У форварда «Ливерпуля» небольшие проблемы со здоровьем
сегодня, 14:01
«МЮ» пропустил голы в 15 гостевых матчах АПЛ подряд – впервые в истории
сегодня, 13:58
Агент Барбоза о лимите: «В РПЛ станет больше качественных легионеров. Сборная России сможет стать сильнее»
сегодня, 13:48