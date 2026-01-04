Дочь Симоняна о том, что его внук – фанат ЦСКА: «Никита Павлович говорил: «Главное, что интересуется футболом. Так что пусть болеет»

Внук экс-игрока «Спартака» Никиты Симоняна – фанат ЦСКА.

«Конечно, мы все спартаковцы! У нас почти вся семья болеет за красно-белых. Хотя у нас в семье есть Ваня, внук Людмилы Григорьевны. Он фанат ЦСКА. Как Никита Павлович к этому относился? Он говорил: «Главное, что интересуется футболом. Так что пусть болеет», — сказала Виктория Симонян.