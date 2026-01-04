Live
«Фулхэм» – «Ливерпуль». 1:0 – Уилсон забил! Онлайн-трансляция

«Фулхэм» принимает «Ливерпуль».

«Фулхэм» принимает «Ливерпуль» в 20-м туре АПЛ.

Матч проходит на стадионе «Крэйвен Коттэдж».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Харри Уилсон открыл счет на 17-й минуте.

Игра должна была начаться в 18:00 по московскому времени, но старт перенесли на 15 минут из-за неотложной медицинской помощи человеку на стадионе.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 20 тур
4 января 15:15, Крэйвен Коттэдж
Фулхэм
Перерыв
1 - 0
0′
Ливерпуль
Перерыв
  Уилсон
17’
Фулхэм
Лено, Куэнка, Андерсен, Диоп, Смит-Роу, Уилсон, Робинсон, Кэрни, Лукич, Кастань, Хименес
Запасные: Лекомт, McNally, Траоре, Берге, Куси-Асаре, де Маседо, Амисса, Рид, Риджон
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Брэдли, Мак Аллистер, Гравенберх, Джонс, Виртц, Собослаи, Гакпо
Запасные: Гомес, Робертсон, Фримпонг, Ньони, Рэмзи, Нгумоа, Мамардашвили, Вудмен, Кьеза
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
