«Фулхэм» – «Ливерпуль». 1:0 – Уилсон забил! Онлайн-трансляция

«Фулхэм » принимает «Ливерпуль » в 20-м туре АПЛ.

Матч проходит на стадионе «Крэйвен Коттэдж».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Харри Уилсон открыл счет на 17-й минуте.

Игра должна была начаться в 18:00 по московскому времени, но старт перенесли на 15 минут из-за неотложной медицинской помощи человеку на стадионе.

