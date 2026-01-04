Перерыв
«Фулхэм» – «Ливерпуль». 1:0 – Уилсон забил! Онлайн-трансляция
«Фулхэм» принимает «Ливерпуль».
«Фулхэм» принимает «Ливерпуль» в 20-м туре АПЛ.
Матч проходит на стадионе «Крэйвен Коттэдж».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Харри Уилсон открыл счет на 17-й минуте.
Игра должна была начаться в 18:00 по московскому времени, но старт перенесли на 15 минут из-за неотложной медицинской помощи человеку на стадионе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
