Заварзин о Карседо: «Очередной эксперимент и издевательство над болельщиками «Спартака»
Заварзин о Карседо: очередное издевательство над болельщиками «Спартака».
Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин оценил вероятное назначение тренера кипрского «Пафоса» Хуана Карседо в московский клуб.
«Никак не отношусь к его назначению. Очередной эксперимент, очередное издевательство над болельщиками «Спартака». Чего они хотят с ним добиться? Они не знают его потенциал? Не знают его результаты? Берут, что-ли, просто так, чтобы закончить сезон?
Тогда лучше бы поставили кого-то из клуба, их хотя бы знает команда. Все равно же чемпионство не светит. Сейчас опять придет поток игроков за десятки миллионов долларов или евро. И что? На следующий год опять будет непонятная игра, не связанная с футболом», — сказал Заварзин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze.ru
