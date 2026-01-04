  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Заварзин о Карседо: «Очередной эксперимент и издевательство над болельщиками «Спартака»
63

Заварзин о Карседо: «Очередной эксперимент и издевательство над болельщиками «Спартака»

Заварзин о Карседо: очередное издевательство над болельщиками «Спартака».

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин оценил вероятное назначение тренера кипрского «Пафоса» Хуана Карседо в московский клуб.

«Никак не отношусь к его назначению. Очередной эксперимент, очередное издевательство над болельщиками «Спартака». Чего они хотят с ним добиться? Они не знают его потенциал? Не знают его результаты? Берут, что-ли, просто так, чтобы закончить сезон?

Тогда лучше бы поставили кого-то из клуба, их хотя бы знает команда. Все равно же чемпионство не светит. Сейчас опять придет поток игроков за десятки миллионов долларов или евро. И что? На следующий год опять будет непонятная игра, не связанная с футболом», — сказал Заварзин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze.ru
logoСпартак
Юрий Заварзин
болельщики
logoвысшая лига Кипр
logoХуан Карлос Карседо
logoПафос
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ковтун о «Спартаке»: «Реальный претендент на топ-3 и на золото. Но любому тренеру будет тяжело удержаться в команде»
вчера, 17:15
Роман Павлюченко: «Переживаю за «Спартак», хочу, чтобы он был первым или вторым. В команде есть наши футболисты, не соответствующие уровню»
вчера, 14:18
Сергей Юран: «Спартак» наступает на те же грабли, назначая Карседо. Успехи в чемпионате Кипра ни о чем не говорят. Если выбираем иностранцев, тогда давайте играть без зимнего перерыва»
вчера, 13:21
Главные новости
Рубен Аморим: «Я пришел работать менеджером «МЮ», а не тренером. Я не Тухель, Конте или Моуринью, но я менеджер «МЮ». Я не уйду, буду работать, пока меня не сменят»
4 минуты назад
Пол Мерсон: «Челси» – не лучшее место работы для тренера. Там просто тренируют и ни на что не влияют. Артета, Эмери и Пеп решают, кого подписать»
8 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Лацио», «Интер» примет «Болонью»
9 минут назад
Кубок Африки. 1/8 финала. Марокко играет с Танзанией, ЮАР против Камеруна
10 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем», «Марсель» уступил «Нанту»
11 минут назад
Итурральде о падении Винисиуса: «С каждым просмотром все больше кажется, что это пенальти»
14 минут назад
Винисиус упал в штрафной «Бетиса» после контакта с Ортисом на 5-й минуте матча Ла Лиги. Эрнандес Эрнандес не дал «Реалу» пенальти
23 минуты назадФото
«МЮ» при Амориме выиграл 15 из 47 матчей в АПЛ
28 минут назад
«Реал» – «Бетис». 1:0 – Гонсало открыл счет. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
«Фулхэм» – «Ливерпуль». 1:0 – Уилсон забил! Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Конте о 2:0: «Наполи» показал высокий уровень мастерства, не давал играть «Лацио». У нас отличные результаты, несмотря на многочисленные травмы»
41 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Дамаком», «Аль-Кадисия» Ретеги примет «Аль-Рияд»
сегодня, 15:05Live
Старт матча «Ливерпуля» и «Фулхэма» отложен на 15 минут. На стадионе оказывают неотложную медицинскую помощь
сегодня, 15:02
Сергей Ташуев: «Не волнуюсь о перелетах – сел, читаешь или смотришь матч. С удовольствием прочитал бы полное собрание сочинений Уэллса, Твена, про индейцев»
сегодня, 14:58
«Лидс» при Фарке не проигрывает 7 матчей подряд в АПЛ. Такого не было с 2001 года
сегодня, 14:53
Милнеру исполнилось 40 лет. «Ливерпуль», «Брайтон» и сборная Англии поздравили хавбека
сегодня, 14:14
Испанский тележурналист Педрероль о захвате президента Мадуро: «Да здравствует Венесуэла! Теперь ваша очередь решать свое будущее. Мы с вами»
сегодня, 14:14
Экитике не сыграет против «Фулхэма». У форварда «Ливерпуля» небольшие проблемы со здоровьем
сегодня, 14:01
«МЮ» пропустил голы в 15 гостевых матчах АПЛ подряд – впервые в истории
сегодня, 13:58
Агент Барбоза о лимите: «В РПЛ станет больше качественных легионеров. Сборная России сможет стать сильнее»
сегодня, 13:48