Заварзин о Карседо: «Очередной эксперимент и издевательство над болельщиками «Спартака»

Заварзин о Карседо: очередное издевательство над болельщиками «Спартака».

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин оценил вероятное назначение тренера кипрского «Пафоса » Хуана Карседо в московский клуб.

«Никак не отношусь к его назначению. Очередной эксперимент, очередное издевательство над болельщиками «Спартака ». Чего они хотят с ним добиться? Они не знают его потенциал? Не знают его результаты? Берут, что-ли, просто так, чтобы закончить сезон?

Тогда лучше бы поставили кого-то из клуба, их хотя бы знает команда. Все равно же чемпионство не светит. Сейчас опять придет поток игроков за десятки миллионов долларов или евро. И что? На следующий год опять будет непонятная игра, не связанная с футболом», — сказал Заварзин.