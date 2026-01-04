Чанов об Акинфееве и Торопе: «Если Игорь играет, значит, он сильнее. Ни один тренер не позволит себе держать более сильного вратаря на лавке»

Чанов об Акинфееве и Торопе: если Игорь играет, значит, он сильнее.

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отметил превосходство голкипера армейцев Игоря Акинфеева над одноклубником Владиславом Торопом .

«Я сам через это проходил. Ваши коллеги писали, народ кричал: «Когда ты закончишь?» Но вопрос ведь в чем. Это спорт. Если сегодня Игорь играет, значит, он сильнее. Это видят тренеры, которые находятся внутри команды. Ни один тренер не позволит себе держать более сильного вратаря на лавке, потому что это сразу скажется на результате», — сказал Чанов.