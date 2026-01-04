Гладилин о шансах россиян попасть в европейский топ-клуб: «Сначала нужно стать лидерами в чемпионате, в сборной. Сафонов и Головин уже проложили путь»

Гладилин о шансах россиян попасть в европейский топ-клуб: нужно стать лидерами в РПЛ, в сборной.

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, когда у российских футболистов будут шансы попасть в европейский топ-клуб.

«Сначала нужно стать лидерами у себя в чемпионате, в национальной сборной стать лидером, чтобы уже задумываться о том, куда двигаться дальше. Когда ты в сборной становишься лидером, в клубе выходишь как основной футболист, тогда уже шансы есть попасть в европейский сильный клуб.

Путь туда уже проложен, в «ПСЖ» играет наш вратарь Сафонов, в «Монако» играет наш полузащитник Головин, делает это ярко, так что у нас примеры есть», — сказал Гладилин.