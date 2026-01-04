Гасперини про 0:1 с «Аталантой»: «Рома» не уступала. Такие равные матчи решаются эпизодами»

Гасперини про 0:1 с «Аталантой»: равный матч, «Рома» не уступала.

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини оценил поражение от «Аталанты» (0:1) в Серии А.

«Я еще не видел гол, поэтому не мог оценить эпизод с бровки. Жаль, что мы пропустили после того, как дважды были близки к тому, чтобы открыть счет в матче против очень сильной «Аталанты».

В любом случае, я доволен созданными моментами. Против крепкой «Аталанты» сложно, но мы не уступали. Такие равные матчи решаются эпизодами, которые сложились не в нашу пользу», – сказал Гасперини.