Гасперини про 0:1 с «Аталантой»: «Рома» не уступала. Такие равные матчи решаются эпизодами»
Гасперини про 0:1 с «Аталантой»: равный матч, «Рома» не уступала.
Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини оценил поражение от «Аталанты» (0:1) в Серии А.
«Я еще не видел гол, поэтому не мог оценить эпизод с бровки. Жаль, что мы пропустили после того, как дважды были близки к тому, чтобы открыть счет в матче против очень сильной «Аталанты».
В любом случае, я доволен созданными моментами. Против крепкой «Аталанты» сложно, но мы не уступали. Такие равные матчи решаются эпизодами, которые сложились не в нашу пользу», – сказал Гасперини.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости