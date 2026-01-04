Ольмо о сэйвах Жоана Гарсии в матче с «Эспаньолом»: «Он невероятен. Перед своими бывшими болельщиками он провел великолепный матч. Он многое дает «Барсе» и еще даст»
Ольмо о Гарсии: Жоан невероятен, он многое дает «Барсе».
Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо оценил выступление вратаря команды Жоана Гарсии в матче с «Эспаньолом» (2:0) в 18-м туре Ла Лиги.
Гарсия сделал 7 сэйвов и был признан лучшим игроком матча. До игры фанаты «Эспаньола» освистывали Жоана, ранее игравшего за этот клуб.
«Отпраздновали Новый год победой. Мы знали, что будет непросто. Они провели отличный матч. Мы были более точны в решающих моментах.
Мы должны оставаться максимально включенными – и те, кто выходит в старте, и те, кто выходит со скамейки. Мы – команда. Каждый должен вносить свой вклад».
О Жоане Гарсии
«Он невероятен. Это топ-вратарь. Перед своими бывшими болельщиками он провел великолепный матч. Он многое нам дает и еще даст», – сказал Ольмо.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости