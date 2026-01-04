Ольмо о сэйвах Жоана Гарсии в матче с «Эспаньолом»: «Он невероятен. Перед своими бывшими болельщиками он провел великолепный матч. Он многое дает «Барсе» и еще даст»

Ольмо о Гарсии: Жоан невероятен, он многое дает «Барсе».

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо оценил выступление вратаря команды Жоана Гарсии в матче с «Эспаньолом » (2:0) в 18-м туре Ла Лиги .

Гарсия сделал 7 сэйвов и был признан лучшим игроком матча . До игры фанаты «Эспаньола» освистывали Жоана, ранее игравшего за этот клуб.

«Отпраздновали Новый год победой. Мы знали, что будет непросто. Они провели отличный матч. Мы были более точны в решающих моментах.

Мы должны оставаться максимально включенными – и те, кто выходит в старте, и те, кто выходит со скамейки. Мы – команда. Каждый должен вносить свой вклад».

О Жоане Гарсии

«Он невероятен. Это топ-вратарь. Перед своими бывшими болельщиками он провел великолепный матч. Он многое нам дает и еще даст», – сказал Ольмо.